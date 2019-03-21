В прошлом году в Украине была поднята зарплата 50% работающим гражданам, об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного кадровым порталом HeadHunter Украина. При этом еще 27% респондентов заявили, что в их компаниях подняли зарплату лишь тем, кто выполнил план работы.

Двум процентам сотрудников украинских компаний зарплата была понижена.

Повышение зарплат произошло в пределах 5-50%. Причем повышение произошло в широком спектре профессий.

73% работодателей не задерживали зарплату сотрудниками, 23% признались, что задержки были, а у 4% были с выплатой зарплаты серьезные трудности.

Напомним, в Украине планируется повышение зарплат для военнослужащих горно-штурмовых бригад

Поручение министру обороны повысить заработную плату украинским военным на 23% дал президент.

По словам Петра Порошенко, с 1 апреля текущего года оклад военнослужащего на передовой составит 12 тысяч гривен в месяц. Учитывая выплаты и надбавки, предусмотренные законом, украинские военные будут получать на руки около 22 тысяч гривен.

По состоянию на март 2019 года в состав Вооруженных сил Украины входят 10-я отдельная горно-штурмовая бригада (насчитывается почти 1000 бойцов) и 128-я отдельная горно-пехотная бригада.

К слову, осенью 2018 года президент уже обещал поднять украинским военным зарплаты, но назвал условия – нападение России на Украину. 28 ноября Порошенко поручил Минобороны повысить размер денежного обеспечения украинских бойцов в тот день, когда нападут российские войска. До конца прошлого года зарплаты не были повышены, хотя 1 января 2019 это все же произошло.

После этого министр обороны Степан Полторак заявлял, что командир бригады с 1 января получает около 26 тысяч гривен, командир батальона — 19-23 тысяч гривен, а командир роты — 16 тысяч гривен.