Бойко и Медведчук экстренно выехали в Москву: стало известно, что предложил Кремлю пророссийский кандидат. ВИДЕО

22.03.2019 18:56

Лидер "Оппозиционной платформы" провел встречу с российским премьером и главой "Газпрома". Он уверен, что его инициатива обеспечит население Украины "дешевым газом", а ему самому поднимет рейтинг накануне выборов. Его сопровождал кум Путина Виктор Медведчук. За девять дней до дня голосования на выборах президента Украины Юрий Бойко провел встречу с российским премьером Дмитрием Медведевым и главой "Газпрома" Алексеем Миллером, сообщает "Диалог.UA".

По данным российских СМИ, на переговорах также присутствовал Виктор Медведчук, по всей видимости, он и организовал встречу кандидата в президенты с российскими властями. Тему для встречи выбрали нейтральную, но с расчетом "оживить" рейтинг Бойко, который накануне первого тура голосования, по разным оценкам, едва достигает 10 процентов. Бойко и Медведчук предложили россиянам поставлять украинским потребителям голубое топливо "по дешевой цене".