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Путин и выборы в Украине: на Западе назвали три странных пункта
22.03.2019 21:36
После завершения президентских выборов в Украине, независимо от их результатов, Россия должна будет отпустить украинских моряков и вернуть оккупированный Крым.
Такое мнение "Апострофу" выразил американский генерал-лейтенант, экс-командир Сухопутных сил США в Европе Бен Ходжес.
"Не знаю, стоит ли ожидать каких-то конкретных действий после выборов. Надеюсь, независимо от результатов двух туров произойдут три вещи. Во-первых, Россия проявит уважение к свободе украинских избирателей. Во-вторых, немедленно освободит 24 украинских моряков, которые находятся в тюрьме в Москве, и вернет три незаконно захваченных корабля. И в-третьих, Россия, как призывает остальной мир, вернет Украине Крым", - отметил эксперт.
Теги: Украина, Донбасс, Путин, выборы президента
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