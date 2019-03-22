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Стало известно, сколько бойцов СБУ погибли в войне против России

22.03.2019 17:20
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Стало известно, сколько бойцов СБУ погибли в войне против России

За время российско-украинской войны на Донбассе погибли 27 сотрудников Службы безопасности Украины.

Об этом президент Украины Петр Порошенко сказал во время торжественных мероприятий по случаю 27 годовщины создания СБУ, передает apostrophe.ua.

Глава государства отметил, что двум сотрудникам СБУ - майору Руслану Лужевському и полковнику Александру Анищенко было посмертно присвоено звание Герой Украины.
"СБУ по праву может гордиться своими достижениями за 5 военных лет: выявлено более 230 террористических актов; разоблачены и осуждены, в том числе за государственную измену, 341 человек; изъято из незаконного оборота 8 тыс. единиц оружия, более 960 тыс. взрывных устройств, 10 тонн взрывчатки", - подчеркнул президент.
Порошенко напомнил, что против Украины ведется "гибридная" война, в которой военная интервенция сочетается с целым арсеналом гибридных диверсий - от пропагандистской лжи к террористическим актам.
"В такой войне Служба безопасности становится одной из главных сил защиты государства и всего украинского общества", - добавил он.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, война, сотрудники, СБУ, диверсия, гибель, Порошенко
 
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