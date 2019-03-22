Украина договорилась о безвизе с Таиландом

22.03.2019 11:00

С 14 апреля 2019 года граждане Украины могут путешествовать в Королевство Таиланд с туристической целью без виз, сообщает Телеканала новостей "24".

В МИД Украины отмечают, что для поездки нужно иметь загранпаспорт (биометрический или небиометрический), срок безвизового пребывания составит до 30 дней.