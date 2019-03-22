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В Харькове спецслужбы РФ готовили теракт – погибших могло быть сотни. ВИДЕО
Служба безопасности Украины провела операцию по выявлению террориста, завербованного спецслужбами РФ, который хотел совершить теракт в метро Харькова. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает "Диалог.UA".
Ранее оперативниками СБУ был разоблачен и арестован харьковчанин, которого завербовала Россия. По данным СБУ, представители спецслужб РФ передали исполнителю взрывное устройство мощностью 600 граммов тротила, которое приводилось в действие телефонным звонком. Отмечается, что операция должна была унести несколько десятков жизней пассажиров метро, при этом исполнитель получил бы 15 тысяч долларов. Однако сотрудникам удалось определить террориста и после оперативно-розыскных работ, был найден тайник со взрывчаткой, позже устройство было заменено на муляж, так что во время установки террористом устройства жителям Харькова ничего не угрожало. Злоумышленник был задержан специальными органами сразу же после установки "взрывного устройства", вместе с ним был задержан другой человек, личность которого уже устанавливается. Позже изъятое взрывное устройство было ликвидировано на полигоне.
Теги: Донбасс, Харьков, Российская Федерация, теракт, спецслужбы, метро
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