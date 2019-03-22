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В Киеве маршрутка влетела в группу пешеходов: подробности страшного ДТП
В четверг, 21 марта, в Киеве маршрутный автобус №155 сбил трех пешеходов на пешеходном переходе возле станции метро Дорогожичи, самого водителя избили очевидцы аварии.
Как сообщает from-ua, в результате одна из потерпевших оказалась зажата под автобусом. Очевидцы пытались сдвинуть транспорт, чтобы освободить ее.
Второй женщине в результате удара выбило зубы, она также получила другие серьезные травмы лица. Всех пострадавших в результате ДТП госпитализировали. По информации Киев Оперативный, наезд произошел, когда две женщины переходили дорогу на разрешенный сигнал светофора. Отмечается, что очевидцы избили водителя автобуса на месте ДТП.
Мэр Киева Виталий Кличко заверил, что наказание за ДТП, которое произошло возле метро "Дорогожичи", должен нести не только водитель маршрутки.
Об этом говорится в сообщении на странице Кличко в Facebook.
"Расследование трагедии, которая произошла сегодня возле метро Дорогожичи, должно быит открытым и состояться в сжатые сроки", - заявил он.
"Я искренне сочувствую пострадавшим, за жизни которых сейчас борются медики. И хочу заверить, все виновные, не только водитель, понесут наказание. Я инициирую проверку предприятия, которому принадлежит маршрутка. Ее результаты будут обнародованы", - заверил мэр Киева.
Теги: Донбасс, Киев, пешеход, маршрутка, ДТП, пешеходный переход
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