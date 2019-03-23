Невероятная удача: астролог рассказал, кто победит на украинских выборах

23.03.2019 19:38

Во второй тур президентских выборов, согласно прогнозам астрологов, выйдут Владимир Зеленский и Юлия Тимошенко.

Эту информацию сообщил астролог Влад Росс, пишет from-ua.

Астролог напомнил, что кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко родилась под знаком Стрельца.

"Во второй тур точно проходит Стрелец. В знаке Стрельца сейчас Юпитер – символ власти, удачи и успеха, что может говорить о том, что выборы выиграет именно Стрелец, во второй тур выйдет точно".

По словам Росса, большие шансы побороться за президентское кресло во втором туре есть также у Владимира Зеленского.

"У Зеленского просто звездная комбинация. Его ждет невероятная удача в марте и апреле 2019 года. Именно он должен победить на президентских выборах в Украине".

Единственное, что может помешать Зеленскому пройти во второй тур, по мнению Росса, это - масштабные фальсификации. В этом случае во второй тур пройдут Юлия Тимошенко и Петр Порошенко.

"Судьба Порошенко будет зависеть от того, как ему удастся сфальсифицировать выборы. С таким расположением планет, как в гороскопе у Порошенко выстроятся Меркурий и Нептун на момент выборов, ему легко может удастся сфальсифицировать все: сначала протащить себя во второй тур вместе с Тимошенко, а потом ее обыграть".