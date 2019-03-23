Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Невероятная удача: астролог рассказал, кто победит на украинских выборах

23.03.2019 19:38
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Невероятная удача: астролог рассказал, кто победит на украинских выборах

Во второй тур президентских выборов, согласно прогнозам астрологов, выйдут Владимир Зеленский и Юлия Тимошенко.
Эту информацию сообщил астролог Влад Росс, пишет from-ua.
Астролог напомнил, что кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко родилась под знаком Стрельца.
"Во второй тур точно проходит Стрелец. В знаке Стрельца сейчас Юпитер – символ власти, удачи и успеха, что может говорить о том, что выборы выиграет именно Стрелец, во второй тур выйдет точно".
По словам Росса, большие шансы побороться за президентское кресло во втором туре есть также у Владимира Зеленского.
"У Зеленского просто звездная комбинация. Его ждет невероятная удача в марте и апреле 2019 года. Именно он должен победить на президентских выборах в Украине".
Единственное, что может помешать Зеленскому пройти во второй тур, по мнению Росса, это - масштабные фальсификации. В этом случае во второй тур пройдут Юлия Тимошенко и Петр Порошенко.
"Судьба Порошенко будет зависеть от того, как ему удастся сфальсифицировать выборы. С таким расположением планет, как в гороскопе у Порошенко выстроятся Меркурий и Нептун на момент выборов, ему легко может удастся сфальсифицировать все: сначала протащить себя во второй тур вместе с Тимошенко, а потом ее обыграть".



Теги: Украина, Донбасс, тур, победа, выборы президента
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх