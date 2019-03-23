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Террорист Гиркин "сдал" Путина по полной: главарь боевиков рассказывает, сколько у президента РФ клонов. ВИДЕО

23.03.2019 21:33
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Террорист Гиркин "сдал" Путина по полной: главарь боевиков рассказывает, сколько у президента РФ клонов. ВИДЕО

Путину "помогает" его армия двойников. И сейчас вместо президента на тех или иных мероприятиях появляются его клоны. Об этом Гиркин заявил на своей пресс-конференции в России.

По словам главаря оккупантов, у Путина сейчас есть как минимум трое двойников, передает "Диалог.UA".

Фрагмент с Гиркиным был показан в эфире Sobinews, когда шло интервью с украинским журналистом Романом Цимбалюком. Так, в Саратове у Гиркина спросили о том, где надо поставить точку в предложении "Путина казнить нельзя помиловать". На что боевик ответил: "Какого из Путиных". "Их сейчас показывают, как минимум, троих. Сто процентов уверен, Путина будет свергать не народная революция — Путина будет свергать его собственное окружение", - заявил террорист.

В тоже время Цимбалюк скептически отнесся к сказанному Гиркиным и заявил, что в России только один человек может "рулить" государством. "Россия так устроена, что здесь один человек рулит государством. Не может быть иначе", - заявил украинский журналист.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, Путин, журналист, боевик, двойник, Стрелков, Гиркин, клон
 
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