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Террорист Гиркин "сдал" Путина по полной: главарь боевиков рассказывает, сколько у президента РФ клонов. ВИДЕО
Путину "помогает" его армия двойников. И сейчас вместо президента на тех или иных мероприятиях появляются его клоны. Об этом Гиркин заявил на своей пресс-конференции в России.
По словам главаря оккупантов, у Путина сейчас есть как минимум трое двойников, передает "Диалог.UA".
Фрагмент с Гиркиным был показан в эфире Sobinews, когда шло интервью с украинским журналистом Романом Цимбалюком. Так, в Саратове у Гиркина спросили о том, где надо поставить точку в предложении "Путина казнить нельзя помиловать". На что боевик ответил: "Какого из Путиных". "Их сейчас показывают, как минимум, троих. Сто процентов уверен, Путина будет свергать не народная революция — Путина будет свергать его собственное окружение", - заявил террорист.
В тоже время Цимбалюк скептически отнесся к сказанному Гиркиным и заявил, что в России только один человек может "рулить" государством. "Россия так устроена, что здесь один человек рулит государством. Не может быть иначе", - заявил украинский журналист.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Путин, журналист, боевик, двойник, Стрелков, Гиркин, клон
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