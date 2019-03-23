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Весенние каникулы-2019: как будут отдыхать школьники

23.03.2019 20:27
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Весенние каникулы-2019: как будут отдыхать школьники

Министерство образования Украины позволило каждой школе в индивидуальном порядке выбирать удобный график для каникул, пишет from-ua.
Обычно весенние каникулы длятся неделю, но в зависимости от школы те или другие каникулы могут отличаться по продолжительности, однако в целом количество каникулярных дней должно быть сохранено.
По рекомендациям Минобразования, в 2019 году весенние каникулы начинаются 25 марта и продлятся неделю, до 31 марта.
Нередко также происходят переносы каникул из-за карантинов. Однако это также может меняться в зависимости от городов и школ.
А если ваш ребенок учится в выпускном классе и готовится к сдаче ВНО, то посмотрите, какие документы необходимо обязательно собрать для регистрации и что нужно знать каждому поступающему.



Теги: Донбасс, школа, весна, каникулы
 
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