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За что в Украине не могут оштрафовать водителя: важное решение суда
Полицейские не могут требовать документы у водителя пока не предоставят доказательства нарушения правил дорожного движения водителем.
Таким было решение суда, который рассматривал дело безосновательной проверки и незаконного наложения штрафа на водителя, которого остановили на дороге.
Об этом написали на странице "Дорожный адвокат" в Facebook, сообщает from-ua
"Полицейским был остановлен автомобиль. Основанием остановки послужило якобы нарушение водителем правил дорожного движения. Однако водитель отказался по требованию полицейского пред’явить документы из-за отсутствия по его мнению правонарушения. Как следствие инспектор вынес постановление за непред’представления документов и наложил на водителя штраф в размере 425 грн", - говорится в сообщении.
Суд признал действия сотрудника Национальной полиции незаконными.
Как отметили судьи, поскольку полицейским не задокументировано и не доказано надлежащими и допустимыми доказательствами факта нарушения водителем правил дорожного движения, то требования инспектора к водителю о предъявлении документов на право управления являются неправомерными
Таким образом, полицейских призывают обратить внимание на данное постановление суда и прекратить незаконные действия относительно проверки водителей.
Теги: Украина, Донбасс, суд, водитель, штраф
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