- Как кандидаты в президенты Зеленский и Порошенко будут возвращать Донбасс? ВИДЕО18:49
- В Днепре попрощались с 34-летним бойцом, чья БРМ подорвалась на мине 16:42
- Переселенку лишили пенсии за отказ от справки ВПЛ: Как женщина вернула выплату16:18
- В день выборов будет тепло и солнечно, - синоптик15:59
- «Слушать, что говорят люди с автоматами»: в Украине призвали ввести военную диктатуру, ВИДЕО15:36
- Больных все больше: в Украине набирает обороты опасная эпидемия15:17
- В Киеве два авто устроили жесткое лобовое ДТП14:39
- Украинцев торопят подписать декларации с врачами10:21
- Террорист Гиркин "сдал" Путина по полной: главарь боевиков рассказывает, сколько у президента РФ клонов. ВИДЕО21:33
- Весенние каникулы-2019: как будут отдыхать школьники20:27
Больных все больше: в Украине набирает обороты опасная эпидемия
В Украине медики зарегистрировали более двух тысяч пациентов больных корью.
Об этом рассказал гендиректора Центра общественного здоровья Минздрава Виктор Ляшко, пишет from-ua.
Виктор Ляшко рассказал, что проблема с распространенностью кори в Украине возникла из-за того, что большое количество детей не были вакцинированы.
«Корь это проблема, с которой надо бороться. А путь здесь только один – приходить в больницу и делать прививку. В первую очередь их нужно сделать детям. Такая проблема в Украине возникла из-за того, что многие из них не были вакцинированы от кори», – рассказал он.
Ляшко уверен, что для того, чтобы заставить всех вакцинироваться, нужно не разрешать ходить в школу детям, которые не вакцинированные. И к тому же все это не является нарушением права на образование детей.
Также он рассказал, что есть возможность создания вакцины от кори в Украине.
«Сейчас готовится программа иммунопрофилактики до 2021 года, в которой заложено проведение экономического анализа восстановления собственного производства таких препаратов», – резюмировал Ляшко.
Теги: Украина, Донбасс, эпидемия, корь
- От пулевого ранения в голову погиб боец 93-й ОМБр Холодный Яр с Луганщины. ВИДЕО 18:21
- Боевик "ЛНР" облегчил задачу для ВСУ - предатель Присажнюк ликвидировал себя сам17:29
- Недорого, возможен обмен на авто: горловские предприниматели избавляются от бизнеса14:56
- Переселенцев, проживающих в дачном кооперативе на Луганщине, объединил центр досуга14:15
- Снайпер ВСУ с 3 км "отработал" опасного врага Украины - пулеметчик Волкодав превращен в "груз-200"14:01
- Группа ООС проведала позицию "ДНР" под Спартаком, проскользнув мимо минных полей, - оккупанты считают трупы13:33
- КПП «Александровский»: Скорая помощь госпитализировала женщину13:10
- Поклонская внезапно появилась в Донецке: заявление со сцены вызвало скандал - жители "ДНР" возмущены12:43
- На линии разграничения возле Торецка заработала новая полицейская станция12:20
- "Золотое" возобновило работу: Украина открыла КПВВ, напугавшее главаря "ЛНР" Пасечника12:02
- Как кандидаты в президенты Зеленский и Порошенко будут возвращать Донбасс? ВИДЕО18:49
- От пулевого ранения в голову погиб боец 93-й ОМБр Холодный Яр с Луганщины. ВИДЕО 18:21
- Названы симптомы рака мозга, которые все игнорируют17:47
- Боевик "ЛНР" облегчил задачу для ВСУ - предатель Присажнюк ликвидировал себя сам17:29
- Не спасется никто: ученый вычислил дату начала Третьей мировой17:00
- В Днепре попрощались с 34-летним бойцом, чья БРМ подорвалась на мине 16:42
- Переселенку лишили пенсии за отказ от справки ВПЛ: Как женщина вернула выплату16:18
- В день выборов будет тепло и солнечно, - синоптик15:59
- «Слушать, что говорят люди с автоматами»: в Украине призвали ввести военную диктатуру, ВИДЕО15:36
- Больных все больше: в Украине набирает обороты опасная эпидемия15:17
- Как кандидаты в президенты Зеленский и Порошенко будут возвращать Донбасс? ВИДЕО18:49
- Названы симптомы рака мозга, которые все игнорируют17:47
- Не спасется никто: ученый вычислил дату начала Третьей мировой17:00
- Переселенку лишили пенсии за отказ от справки ВПЛ: Как женщина вернула выплату16:18
- Недорого, возможен обмен на авто: горловские предприниматели избавляются от бизнеса14:56
- Приметы на 24 марта: чего бояться в этот день14:33
- Нормальные реакции организма на вакцинацию20:03
- Невероятная удача: астролог рассказал, кто победит на украинских выборах19:38
- За что в Украине не могут оштрафовать водителя: важное решение суда18:10
- Медики объяснили, почему полезно есть вареные овощи22:09
- Паспорта России для "ДНР" и "ЛНР": в Донецке объяснили, почему этого никогда не будет
- "Уже 8 человек сгинули, схема одна и та же", - в "ДНР" начали бесследно исчезать люди одной профессии
- Поклонская внезапно появилась в Донецке: заявление со сцены вызвало скандал - жители "ДНР" возмущены
- Жителям "ЛДНР" посулили паспорта РФ: что известно о возможном нововведении
- РФ провалила наступление на Донбассе: разгромлен склад боеприпасов и техника боевиков
- Боевики клянут Пушилина за молчание о полных моргах: реальные потери "ДНР" на Донбассе "слили" в Сеть
- ВСУ сравняли с землей крупнейший блиндаж "ДНР" - ПТРК боевиков стал пеплом: "Это был их бастион". ВИДЕО
- «Ужас, что творится»: в соцсети сообщили об огромных очередях на блокпостах ОРДО
- Светит ли «Л/ДНР» включение в состав РФ: эксперт дал прогноз
- Тарифы изменятся: в «Укрзализници» заявили о разделении вагонов на 3 класса