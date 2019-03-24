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Нам очень жаль: ПриватБанк записал обращение к украинцам

24.03.2019 22:36
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Нам очень жаль: ПриватБанк записал обращение к украинцам

Государственный банк "ПриватБанк" в очередной раз стал инструментом для активных действий финансовых мошенниках с помощью мобильного онлайн приложения "Приват24". Об этом сообщает from-ua.
"В олх заказывала вещи, взяли предоплату и досвиданья. Пишу в приват, а там только руками разводят. Не могут что ли заблокировать мошенника?", - сообщает клиент банка Юлия Сырова.
Специалист службы поддержки "ПриватБанка" сообщили о том, что необходимо сделать клиентам банка в случаи мошенничества других лиц с использованием банковских инструментов.
"Нам очень жаль, что Вы столкнулись с такой ситуацией. Банк заинтересован в том, чтобы оберегать своих клиентов от мошеннических действий, и всегда работает совместно с правоохранительными органами для розыска и задержания злоумышленников, которые совершают противоправные действия относительно клиентов банка, но, к сожалению, в описанной Вами ситуации банк ограничен в своих возможностях. - заявили в ПриватБанке, - В случае попытки совершения относительно Вас мошеннических действий банк не может выступать в роли заявителя в милицию, так как стороной, против которой эти действия были направлены, являетесь Вы. Для проведения расследования по факту мошенничества мы рекомендуем Вам обратиться в правоохранительные органы."



Теги: Украина, Донбасс, ПриватБанк, обращение
 
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