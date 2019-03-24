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«Слушать, что говорят люди с автоматами»: в Украине призвали ввести военную диктатуру, ВИДЕО
Только у военных в Украине должно быть исключительное право голоса. Как передает replyua.net, такую точку зрения в эфире канала InterVizor озвучил лидер партии «Братство» Дмитрий Корчинский. По его словам, большая часть украинцев представляют собой дезертиров. Также политик порекомендовал стране взять пример с запорожского войска, которое само выбирало себе гетмана. Корчинский считает, что, если бы в те времена право голоса было у посполитых, они бы выбирали только своих шинкарей.
«Те люди, которые воюют, те люди и управляют. Те люди выбирают стратегические пути. Сейчас у рас все не так. У нас же население в большей части — дезертиры. Они не пошли в армию по призыву, они не пошли добровольцами, они не помогают войне, они не ведут войну с внутренним врагом. Это дезертиры, которые выбирают верховного главнокомандующего для войска. А не пошли бы они на фиг все?», - сказал он с возмущением.
Корчинский подчеркнул, что Вооруженные силы должны в Украине ставить руководителей всех, начиная от главы сельсовета и заканчивая президентом. «Всем же остальным нужно просто утереться и слушать то, что им говорят люди с автоматами. В противном случае здесь ничего хорошего не будет», — подытожил политик.
Теги: Украина, Донбасс, люди, военные, диктатор
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