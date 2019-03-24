- Как кандидаты в президенты Зеленский и Порошенко будут возвращать Донбасс? ВИДЕО18:49
- В Днепре попрощались с 34-летним бойцом, чья БРМ подорвалась на мине 16:42
- Переселенку лишили пенсии за отказ от справки ВПЛ: Как женщина вернула выплату16:18
- В день выборов будет тепло и солнечно, - синоптик15:59
- «Слушать, что говорят люди с автоматами»: в Украине призвали ввести военную диктатуру, ВИДЕО15:36
- Больных все больше: в Украине набирает обороты опасная эпидемия15:17
- В Киеве два авто устроили жесткое лобовое ДТП14:39
- Украинцев торопят подписать декларации с врачами10:21
- Террорист Гиркин "сдал" Путина по полной: главарь боевиков рассказывает, сколько у президента РФ клонов. ВИДЕО21:33
- Весенние каникулы-2019: как будут отдыхать школьники20:27
В Днепре попрощались с 34-летним бойцом, чья БРМ подорвалась на мине
Вчера, 23 марта, в Днепре похоронили 34-летнего бойца, который погиб в результате подрыва боевой машины на мине.
Об этом сообщается на странице 93-й ОМБр Холодный Яр в Facebook, передает donpress.com.
Сергей Валаха с позывным «Борода», уроженец Днепра, погиб 20 марта. У военнослужащего остались родители, сестра, 15-летний сын и девушка, которая ждет ребенка.
«В тот вечер экипаж боевой машины старшего солдата Валахи отправился подавить огонь зарвавшегося врага. По дороге боевая машина наехала на мину. „Борода“ принял на себя главный удар от взрыва, в результате которого получил тотальные ожоги четвертой степени, несовместимые с жизнью», — пишут сослуживцы.
Двое других членов экипажа остались живы. С ожогами различной степени тяжести их доставили в Днепр.
Также в бригаде сообщают о смерти еще одного «холоднояровца». 21 марта, пресекая попытку вылазки противника, погиб 36-летний уроженец Луганщины Максим Сирин.
Теги: Украина, Донбасс, похороны, мина, Днепр, гибель, ВСУ, подрыв, БМП
- Появилась информация о первом погибшем в 2018 году украинском воине: Александр Ковтун служил в батальоне "Чернигов-1"
- Москвича на Донбассе настигла "карма": в Сети опознан ликвидированный разведчик армии РФ
- «Умер, не приходя в сознание». Стало известно о молодом бойце, трагически погибшем в АТО
- В зоне АТО подорвалась БМП 93-й бригады, погибли двое бойцов - волонтер
- На Донбассе подорвался на мине член НВФ «Лыча»
- Подростки в Горловке подорвались на необозначенном минном поле
- От пулевого ранения в голову погиб боец 93-й ОМБр Холодный Яр с Луганщины. ВИДЕО 18:21
- Боевик "ЛНР" облегчил задачу для ВСУ - предатель Присажнюк ликвидировал себя сам17:29
- Недорого, возможен обмен на авто: горловские предприниматели избавляются от бизнеса14:56
- Переселенцев, проживающих в дачном кооперативе на Луганщине, объединил центр досуга14:15
- Снайпер ВСУ с 3 км "отработал" опасного врага Украины - пулеметчик Волкодав превращен в "груз-200"14:01
- Группа ООС проведала позицию "ДНР" под Спартаком, проскользнув мимо минных полей, - оккупанты считают трупы13:33
- КПП «Александровский»: Скорая помощь госпитализировала женщину13:10
- Поклонская внезапно появилась в Донецке: заявление со сцены вызвало скандал - жители "ДНР" возмущены12:43
- На линии разграничения возле Торецка заработала новая полицейская станция12:20
- "Золотое" возобновило работу: Украина открыла КПВВ, напугавшее главаря "ЛНР" Пасечника12:02
- Как кандидаты в президенты Зеленский и Порошенко будут возвращать Донбасс? ВИДЕО18:49
- От пулевого ранения в голову погиб боец 93-й ОМБр Холодный Яр с Луганщины. ВИДЕО 18:21
- Названы симптомы рака мозга, которые все игнорируют17:47
- Боевик "ЛНР" облегчил задачу для ВСУ - предатель Присажнюк ликвидировал себя сам17:29
- Не спасется никто: ученый вычислил дату начала Третьей мировой17:00
- В Днепре попрощались с 34-летним бойцом, чья БРМ подорвалась на мине 16:42
- Переселенку лишили пенсии за отказ от справки ВПЛ: Как женщина вернула выплату16:18
- В день выборов будет тепло и солнечно, - синоптик15:59
- «Слушать, что говорят люди с автоматами»: в Украине призвали ввести военную диктатуру, ВИДЕО15:36
- Больных все больше: в Украине набирает обороты опасная эпидемия15:17
- Как кандидаты в президенты Зеленский и Порошенко будут возвращать Донбасс? ВИДЕО18:49
- Названы симптомы рака мозга, которые все игнорируют17:47
- Не спасется никто: ученый вычислил дату начала Третьей мировой17:00
- Переселенку лишили пенсии за отказ от справки ВПЛ: Как женщина вернула выплату16:18
- Недорого, возможен обмен на авто: горловские предприниматели избавляются от бизнеса14:56
- Приметы на 24 марта: чего бояться в этот день14:33
- Нормальные реакции организма на вакцинацию20:03
- Невероятная удача: астролог рассказал, кто победит на украинских выборах19:38
- За что в Украине не могут оштрафовать водителя: важное решение суда18:10
- Медики объяснили, почему полезно есть вареные овощи22:09
- Паспорта России для "ДНР" и "ЛНР": в Донецке объяснили, почему этого никогда не будет
- "Уже 8 человек сгинули, схема одна и та же", - в "ДНР" начали бесследно исчезать люди одной профессии
- Поклонская внезапно появилась в Донецке: заявление со сцены вызвало скандал - жители "ДНР" возмущены
- Жителям "ЛДНР" посулили паспорта РФ: что известно о возможном нововведении
- РФ провалила наступление на Донбассе: разгромлен склад боеприпасов и техника боевиков
- Боевики клянут Пушилина за молчание о полных моргах: реальные потери "ДНР" на Донбассе "слили" в Сеть
- ВСУ сравняли с землей крупнейший блиндаж "ДНР" - ПТРК боевиков стал пеплом: "Это был их бастион". ВИДЕО
- «Ужас, что творится»: в соцсети сообщили об огромных очередях на блокпостах ОРДО
- Светит ли «Л/ДНР» включение в состав РФ: эксперт дал прогноз
- Тарифы изменятся: в «Укрзализници» заявили о разделении вагонов на 3 класса