В Днепре попрощались с 34-летним бойцом, чья БРМ подорвалась на мине

24.03.2019 16:42

Вчера, 23 марта, в Днепре похоронили 34-летнего бойца, который погиб в результате подрыва боевой машины на мине.

Об этом сообщается на странице 93-й ОМБр Холодный Яр в Facebook, передает donpress.com.

Сергей Валаха с позывным «Борода», уроженец Днепра, погиб 20 марта. У военнослужащего остались родители, сестра, 15-летний сын и девушка, которая ждет ребенка.

«В тот вечер экипаж боевой машины старшего солдата Валахи отправился подавить огонь зарвавшегося врага. По дороге боевая машина наехала на мину. „Борода“ принял на себя главный удар от взрыва, в результате которого получил тотальные ожоги четвертой степени, несовместимые с жизнью», — пишут сослуживцы.

Двое других членов экипажа остались живы. С ожогами различной степени тяжести их доставили в Днепр.

Также в бригаде сообщают о смерти еще одного «холоднояровца». 21 марта, пресекая попытку вылазки противника, погиб 36-летний уроженец Луганщины Максим Сирин.