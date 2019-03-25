«Дог-шоу»: Зеленский объяснил, почему не принимает участие в дебатах

25.03.2019 15:45

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что не хочет участвовать в предвыборных «дог-шоу», не боится отвечать на вопросы представителей СМИ.

Зеленский утверждает, что игнорирует предвыборные ток-шоу не из-за боязни «сказать что-то лишнее». Об этом он заявил в интервью «ТСН.Тиждень».



«Дело не в вопросах. Понимаете, политики, когда они собираются вместе, они начинают собачиться. Такое дог-шоу, а не ток-шоу», — заявил кандидат в президенты Украины.

Источник: https://donpress.com