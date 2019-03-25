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Мокрий сніг та зниження температури: синоптик розповіла, чого чекати від погоди на цьому тижні
Український синоптик Наталя Діденко на своїй особистій сторінці у «Фейсбук» дала свіжий прогноз погоди на найближчий тиждень, з 25 березня по 31 березня, передає replyua.net.
За словами експерта, українці відчують на собі останній подих зими у середу, а також зможуть насолодитись справжньою весною на вихідних.«Тиждень цей буде в Україні на всі смаки. Поки що - помірне тепло, вдень +6+12 градусів. Завтра - місцями невеликий дощ, окрім Центру. У середу, 27 березня, так похолодає, що аж місцями випадатиме мокрий сніг і задуватиме сильний вітер. На Заході та Півдні без істотних опадів. Температура повітря знизиться до +3+6 градусів, хоча на Півдні буде тепліше, до +7+10 градусів», - розповіла Діденко.
Синоптик також зазначила, що вже з п’ятниці, 29 березня, варто очікувати тепло. «З п`ятниці почнеться потепління, прояснення, а впродовж 30-31 березня практично повсюди буде сонячно та +10+15 градусів. У Києві завтра хмарно з проясненнями, місцями невеликий дощ, +7 градусів. У середу похолодає до +4 градусів, ймовірний мокрий сніг. У четвер буде без опадів, а в суботу-неділю у столиці світитиме сонце та повітря прогріється до +12+15 градусів. Отже, з найближчої синоптичної перспективи середа в Україні буде найменш комфортною: холодно і навіть мокрий сніг із задуваннями. А найбільш комфортними - вихідні, субота та неділя», - розповіла Наталя Діденко.
Теги: Донбасс, температура, снег, прогноз погоды
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