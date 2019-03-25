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ПЦУ ввела молитву о президентских выборах
До завершения избирательного процесса Православная церковь Украины ввела в своих храмах особенную молитву - о справедливых выборах президента. Такое распоряжение 22 марта последовало от митрополита Епифания, информирует пресс-служба ПЦУ.
Опубликован текст молитвы, которую предписывается произносить во время литургии. Новшество ввели "в связи с особенной ответственностью, которая во время выборов возлагается на наш народ, учитывая необходимость защитить государственность Украины". В тексте молитвы есть строки:
"Вдохнови нас, Господи, сделать правильный и ответственный выбор, поскольку от этого зависит будущее всех нас".
Также в молитве содержится просьба о духе разума для совершения правильного и справедливого выбора.
Кроме этого, митрополит Епифаний благословил зачитать 24 и 31 марта во всех храмах ПЦУ обращение Священного синода УПЦ (ПЦУ) в связи с проведением выборов.
"Оценивайте кандидатов не по обещаниям, а по плодам их дел, способностью справиться с поставленными перед главой государства задачами",
- призывают в Синоде.
Полный текст молитвы, о которой речь шла выше, здесь.
Источник: http://kr24.com.ua
Теги: Украина, Донбасс, молитва, выборы президента
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