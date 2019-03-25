Приметы на 25 марта: что категорически нельзя делать в день Феофана

25.03.2019 12:45

25 марта - день памяти святого преподобного Феофана Исповедника - византийского монаха, летописца и богослова. В народе "Феофан – проломи наст". В этот день продолжали встречать весну, наблюдали за пробуждением природы, по некоторым признакам и явлениям судили о том, каким будет текущий год, пишут Подробности.

"Символом дня" считалась лошадь. В день Феофана-исповедника к ней относились с особенным почтением. Ведь совсем скоро должны начаться полевые работы. А лошадь при пахоте и посеве была незаменимой помощницей для крестьянина! Поэтому наряду с коровой, лошадь считалась кормилицей.

На Феофана с лошадьми проводили обряды, защищающие животных от порчи, сглаза и болезней. Считалось, что если лошадь напоить водой, в которой лежала серебряная или золотая монетка, она весь год болеть не будет.

Подготовка к началу сельскохозяйственного года заключалась и в некоторых обрядах, которые со временем прочно закрепились в устном народном творчестве. Например, в народных приметах.

Приметы на 25 марта