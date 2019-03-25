- Украина выступила с новым предложением по обмену пленными18:05
- Мокрий сніг та зниження температури: синоптик розповіла, чого чекати від погоди на цьому тижні17:33
- В «ЛНР» местного жителя «приговорили» к 12 годам тюрьмы за «шпионаж»17:15
- ПЦУ ввела молитву о президентских выборах17:00
- "Путин его ненавидит", - журналист рассказал, кто должен стать следующим президентом Украины16:46
- В избирательные списки внесли мертвых «Гиви» и Захарченко16:15
- Субсидии 2019: одни получат до 4000грн., у других заберут всё16:00
- «Дог-шоу»: Зеленский объяснил, почему не принимает участие в дебатах15:45
- Зеленский рассказал, вернет ли он сериал «Сваты» на телеэкраны, когда станет президентом15:01
- Трамп и Меркель созвонились ради Украины: подробности14:46
Самолечению – бой. В Украине меняют правила продажи лекарств
Почти 70% украинских пациентов занимаются самолечением, не обращаясь за помощью к врачам. Об этом свидетельствуют результаты исследования проекта USAID и фонда «Пациенты Украины».
Врачи бьют тревогу, ведь большинство украинцев ошибочно считают, что грипп и простуду можно вылечить антибиотиками, и при первой необходимости покупают сильнодействующие препараты в аптеках без консультации. На самом деле, антибиотики не только не лечат вирусные инфекции, но и могут вызвать осложнения. Чтобы обезопасить украинцев от неправильного лечения, Министерство здравоохранения разработало план усиления контроля за продажами лекарств. Что именно изменится и почему это важно, узнавали эксперты Центра общественного мониторинга и контроля.
Самолечение может быть вредным для вашего здоровья
В начале марта Министерство здравоохранения утвердило Национальный план действий по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам. Согласно ему, украинские аптеки будут продавать лекарства исключительно по рецепту. Врачи и фармацевты получат четкие инструкции, в каких случаях следует назначать антибиотики, чтобы минимизировать риски их неоправданного использования. Также ограничения коснутся сельского хозяйства, в частности, применения антибиотиков как стимуляторов роста в животноводстве и растениеводстве.
«С каждым годом антибиотики теряют свою эффективность из-за неправильного применения. Бактерии видоизменяются из-за неоправданного приема препаратов и становятся более устойчивыми к ним. Лечить бактериальные болезни становится все сложнее», – обосновывает новации заведующий лабораторией Института эпидемиологии им. Громашевского Алла Щербинская.
Новые правила разрабатывались министерством вместе со специалистами Центра общественного здоровья Минздрава. По словам начальника отдела антибиотикорезистентности и инфекционного контроля Центра Александра Мацькова, изменения коснутся не только антибиотиков, но и противовирусных, антигельминтных и других средств.
И. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун уверяет, что главная причина усиления контроля – высокий процент самолечения украинцев и увеличение количества опасных вирусов. В то же время лекарства не подорожают, и купить их смогут все, кто нуждается, но с разрешения врача.
«В плане никоим образом не предусмотрено ограничение доступа к антибиотикам. Он также не повлияет на их стоимость. План направлен на усиление контроля за продажей лекарств – то есть лекарства будут продаваться по рецепту врача», – отмечает Супрун.
Теперь министерству предстоит разработать ряд нормативно-правовых актов по усилению контроля за продажами лекарств, и до конца 2020 года все противомикробные препараты будут продаваться исключительно по рецептам.
Одобрено врачами
Большинство врачей положительно отреагировала на инициативу министерства. Так, глава правления Союза потребителей медицинских услуг, лекарств и изделий медицинского назначения Владислав Онищенко считает, сегодня аптеки стали практически магазинами, где можно приобрести что угодно.
«Действующий закон и приказы МОЗ запрещают продавать рецептурные лекарства без рецепта. Однако до сих пор не удавалось создать эффективный механизм контроля за фармацевтическим лобби», – сетует Онищенко.
Поэтому главная задача министерства создать действенный механизм контроля и ответственности при назначении и продаже антибиотиков, как для врачей, так и фармацевтических компаний в целом. Ведь любое назначение – это ответственность врача, где он ставит свою подпись на рецепте, поэтому можно проследить правильность назначений, а также необходимость тех или иных препаратов.
Эксперты отмечают, что усиление контроля над антибиотиками является вызовом для всех цивилизованных стран, ведь последствия их свободного применения могут быть катастрофическими.
«Уже через несколько лет антибиотики могут перестать действовать на большинство недугов. Например, пневмония, гонорея, туберкулез и серьезные постоперационные осложнения станут смертельными для всего человечества», – объясняет председатель ОО «Инфекционный контроль в Украине» Виктор Ляшко.
Специалисты надеются, что новые правила доступа к лекарствам в Украине смогут изменить угрожающую статистику самолечения в пользу качественного и профессионального лечения.
Теги: Донбасс, врачи, медицина, лекарства
- Станут ли платными медицинские услуги с 1 января 2019 года для граждан, которые не подписали декларацию с врачом?
- Татьяна Бахтеева вручила высокие награды лучшим врачам Донецка
- В Донецк с начала года не поступило ни одной дозы вакцины от дифтерии и столбняка
- В Украине упрощена процедура заключения деклараций с врачами
- Да, очень боюсь заразиться! Но я же врач!
- Пострадавших на пожаре перевезли из Херсона в Донецк
- «Кроме Крыма и Донбасса, мы заберем Белгород, Ростов, Тамань и Кубань»: украинский военный рассказал о крахе РФ19:00
- Военный туризм: иностранцев приглашают в тур на Донбасс за 11 тысяч18:21
- Украина выступила с новым предложением по обмену пленными18:05
- В «ЛНР» местного жителя «приговорили» к 12 годам тюрьмы за «шпионаж»17:15
- В избирательные списки внесли мертвых «Гиви» и Захарченко16:15
- В ОРДО заявили о запуске доменной печи на «ДМЗ»14:30
- Боевики на Донбассе интересно заговорили об Украине: стали известны интригующие подробности11:31
- Коллапс в Успенке: на границе с Россией в ОРДО простаивает масса машин11:16
- Армия РФ охватила Донбасс мощным огнем минометов и БМП10:48
- Проблемы с доступом к медицине, продуктам, воде и работе: В МККК рассказали о жизни в серой зоне10:30
- «Кроме Крыма и Донбасса, мы заберем Белгород, Ростов, Тамань и Кубань»: украинский военный рассказал о крахе РФ19:00
- Из-за таяния ледников пробудились опасные вирусы18:40
- Военный туризм: иностранцев приглашают в тур на Донбасс за 11 тысяч18:21
- Украина выступила с новым предложением по обмену пленными18:05
- Как отказаться от соли и сахара: раскрыт простой секрет17:48
- Мокрий сніг та зниження температури: синоптик розповіла, чого чекати від погоди на цьому тижні17:33
- В «ЛНР» местного жителя «приговорили» к 12 годам тюрьмы за «шпионаж»17:15
- ПЦУ ввела молитву о президентских выборах17:00
- "Путин его ненавидит", - журналист рассказал, кто должен стать следующим президентом Украины16:46
- Медики рассказали, кому вредно есть бананы16:31
- Как отказаться от соли и сахара: раскрыт простой секрет17:48
- Медики рассказали, кому вредно есть бананы16:31
- Приметы на 25 марта: что категорически нельзя делать в день Феофана12:45
- 25 марта в Украину придут сильные магнитные бури12:02
- Как на пару часов избавиться от зубной боли: народные способы10:03
- Астрологи составили любовный гороскоп с 25 по 31 марта09:30
- Названы болезни, с которыми помогает бороться обычная вода09:03
- Ученые изобрели необычный метод лечения алкоголизма08:04
- "Геноцид украинцев": американский бизнесмен о схемах Порошенко. ВИДЕО21:16
- На тележке для овощей за сотни рублей: Как пенсионеры добираются до КПВВ «Станица Луганская» из «ЛНР»20:19
- Поклонская внезапно появилась в Донецке: заявление со сцены вызвало скандал - жители "ДНР" возмущены
- Паспорта России для "ДНР" и "ЛНР": в Донецке объяснили, почему этого никогда не будет
- "Уже 8 человек сгинули, схема одна и та же", - в "ДНР" начали бесследно исчезать люди одной профессии
- Жителям "ЛДНР" посулили паспорта РФ: что известно о возможном нововведении
- Боевики клянут Пушилина за молчание о полных моргах: реальные потери "ДНР" на Донбассе "слили" в Сеть
- ВСУ сравняли с землей крупнейший блиндаж "ДНР" - ПТРК боевиков стал пеплом: "Это был их бастион". ВИДЕО
- Нам очень жаль: ПриватБанк записал обращение к украинцам
- «Ужас, что творится»: в соцсети сообщили об огромных очередях на блокпостах ОРДО
- Названы симптомы рака мозга, которые все игнорируют
- Соцсети: украинская ДРГ нанесла серьезный урон НВФ под Спартаком