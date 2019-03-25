Самолечению – бой. В Украине меняют правила продажи лекарств

25.03.2019 11:02

Почти 70% украинских пациентов занимаются самолечением, не обращаясь за помощью к врачам. Об этом свидетельствуют результаты исследования проекта USAID и фонда «Пациенты Украины».

Врачи бьют тревогу, ведь большинство украинцев ошибочно считают, что грипп и простуду можно вылечить антибиотиками, и при первой необходимости покупают сильнодействующие препараты в аптеках без консультации. На самом деле, антибиотики не только не лечат вирусные инфекции, но и могут вызвать осложнения. Чтобы обезопасить украинцев от неправильного лечения, Министерство здравоохранения разработало план усиления контроля за продажами лекарств. Что именно изменится и почему это важно, узнавали эксперты Центра общественного мониторинга и контроля.

Самолечение может быть вредным для вашего здоровья

В начале марта Министерство здравоохранения утвердило Национальный план действий по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам. Согласно ему, украинские аптеки будут продавать лекарства исключительно по рецепту. Врачи и фармацевты получат четкие инструкции, в каких случаях следует назначать антибиотики, чтобы минимизировать риски их неоправданного использования. Также ограничения коснутся сельского хозяйства, в частности, применения антибиотиков как стимуляторов роста в животноводстве и растениеводстве.

«С каждым годом антибиотики теряют свою эффективность из-за неправильного применения. Бактерии видоизменяются из-за неоправданного приема препаратов и становятся более устойчивыми к ним. Лечить бактериальные болезни становится все сложнее», – обосновывает новации заведующий лабораторией Института эпидемиологии им. Громашевского Алла Щербинская.

Новые правила разрабатывались министерством вместе со специалистами Центра общественного здоровья Минздрава. По словам начальника отдела антибиотикорезистентности и инфекционного контроля Центра Александра Мацькова, изменения коснутся не только антибиотиков, но и противовирусных, антигельминтных и других средств.

И. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун уверяет, что главная причина усиления контроля – высокий процент самолечения украинцев и увеличение количества опасных вирусов. В то же время лекарства не подорожают, и купить их смогут все, кто нуждается, но с разрешения врача.

«В плане никоим образом не предусмотрено ограничение доступа к антибиотикам. Он также не повлияет на их стоимость. План направлен на усиление контроля за продажей лекарств – то есть лекарства будут продаваться по рецепту врача», – отмечает Супрун.

Теперь министерству предстоит разработать ряд нормативно-правовых актов по усилению контроля за продажами лекарств, и до конца 2020 года все противомикробные препараты будут продаваться исключительно по рецептам.

Одобрено врачами

Большинство врачей положительно отреагировала на инициативу министерства. Так, глава правления Союза потребителей медицинских услуг, лекарств и изделий медицинского назначения Владислав Онищенко считает, сегодня аптеки стали практически магазинами, где можно приобрести что угодно.

«Действующий закон и приказы МОЗ запрещают продавать рецептурные лекарства без рецепта. Однако до сих пор не удавалось создать эффективный механизм контроля за фармацевтическим лобби», – сетует Онищенко.

Поэтому главная задача министерства создать действенный механизм контроля и ответственности при назначении и продаже антибиотиков, как для врачей, так и фармацевтических компаний в целом. Ведь любое назначение – это ответственность врача, где он ставит свою подпись на рецепте, поэтому можно проследить правильность назначений, а также необходимость тех или иных препаратов.

Эксперты отмечают, что усиление контроля над антибиотиками является вызовом для всех цивилизованных стран, ведь последствия их свободного применения могут быть катастрофическими.

«Уже через несколько лет антибиотики могут перестать действовать на большинство недугов. Например, пневмония, гонорея, туберкулез и серьезные постоперационные осложнения станут смертельными для всего человечества», – объясняет председатель ОО «Инфекционный контроль в Украине» Виктор Ляшко.

Специалисты надеются, что новые правила доступа к лекарствам в Украине смогут изменить угрожающую статистику самолечения в пользу качественного и профессионального лечения.

Центр громадського моніторингу та контролю