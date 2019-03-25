Субсидии 2019: одни получат до 4000грн., у других заберут всё

25.03.2019 16:00

В Украине за год количество субсидиантов сократилось на 50%. Правила ужесточили, при этом тем, кто все еще получает "скидку" и экономит на коммуналке, дали возможность зарабатывать на энергоэффективности.

OBOZREVATEL выяснил, кто может получить по 4 тыс. на руки и как ужесточили правила.

Главное:

число субсидиантов сокращается из-за роста доходов и ужесточения правил;

большинство субсидиантов – пенсионеры;

украинцы на заслуженном отдыхе, если тратят меньше норматива, могут вовсе не платить за коммуналку из собственного кошелька;

за сезон на субсидии можно заработать более 4 тыс. грн.

Почему снижается количество субсидиантов и как считают

В феврале 2018-го субсидии в Украине получили 6,4 млн семей, а в феврале этого года – всего 3,7 млн. За год количество семей с коммунальной скидкой сократилось более чем на 50%. При этом размер субсидии как и в прошлом, так и в этом году колеблется около 1 тыс. грн.

Где же делись остальные 50% субсидиантов? Чтобы разобраться в ситуации, следуют сравнить правила предоставления льготы в феврале 2018-го и в феврале текущего года, а также разобраться, как изменился уровень доходов.

Итак, зарплаты за этот период выросли на 19,4%, а пенсии – на 8,3%. Кроме того, сократили нормативы потребления газа, ввели ограничения по максимальной площади жилья, с которой украинцы имеют право претендовать на "коммунальные скидки". Все это позволило в результате, не меняя формулу, сократить число субсидиантов.

Также добавилось еще одно правило: нельзя иметь долг по коммуналке. Если раньше допускалась задолженность за два месяца, сейчас для того, чтобы остаться без помощи, достаточно одного месяца просрочки.

Кто не получает субсидию:

есть дом площадью от 200 кв. м, или квартира от 120 кв. м;

машина возрастом до 5 лет;

сделали покупку на сумму от 50 тыс. грн;

последнее время не платили ЕСВ и не состояли на учете в Центре занятости.

У каждой конкретной семьи размер скидки отличается. При этом всем компенсируют часть стоимости коммунальных услуг в пределах норматива (зависит от площади, количества людей). И чем богаче субсидиант, тем меньше эта "часть". Итак, формула расчета субсидий не менялась и, как заявляют в Кабмине, останется в таком виде и в будущем. Совокупный доход семьи делят на количество людей. После полученную сумму делят на 2, на прожиточный минимум и умножают на 15%.

К примеру, если семья из трех человек имеет совокупный доход в 10 тыс. грн, размер ее субсидии посчитают так: 3333 х 15% / (2 х 1853). В результате получим 0,134. Эту цифру необходимо умножить на совокупный доход семьи. 10 000 х 0,134 = 1349 грн. Таким образом, семья сама может платить за коммуналку 1349 грн. Если в платежках приходит сумма больше, то все остальное покроет государство. Предположим, что в сумме коммуналка для такой семьи обходится в пределах социальных нормативов ровно в 2500 грн. 1349 грн должны заплатить сами, а оставшиеся 1151 грн выделят из бюджета.

Но при этом, если потратить меньше норматива и, к примеру, общая сумма в платежках составит уже 2200 грн, из бюджета придут все те же 1151 грн. А семья сможет вместо 1349 грн потратить всего 1049 грн (2200 - 1151).

70% субсидиантов – пенсионеры. К примеру, если пенсионерка живет одна, получает минимальную пенсию 1497 грн, ежемесячно она должна отдавать за коммуналку 90 грн. И если потратить меньше норматива, за коммуналку можно будет вовсе не платить – всю сумму покроет субсидия.

Субсидия по-новому: как заработать на монетизации

В среднем на счетах украинцев (разница между выделенной и потраченной субсидиями), по опыту прошлых лет, оставалось около 1,2-1,5 тыс. на семью. При этом одна семья могла сэкономить 5 тыс. грн, а другая – 20 грн. Одно из преимуществ монетизации – у украинцев появится стимул тратить меньше. И на такой экономии можно будет зарабатывать.

Для примера OBOZREVATEL подсчитал, сколько смогла бы заработать на субсидии семья из трех человек в столичной квартире площадью 70 кв. м с официальным доходом 10 тыс. грн в месяц, если бы монетизация полноценно действовала весь текущий отопительный сезон.

Так, строго по нормативам платежка за коммуналку (без вывоза мусора и содержание дома) должна составлять около 2,4 тыс. грн. При этом больше тысячи гривен покроет субсидия, а обязательный платеж составит 1,4 тыс. грн. Если такая семья живет в утепленном доме, экономит воду и электроэнергию, то потребление, как подсчитали в Госагентстве энергоэффективности, может быть примерно на 30% меньше. В результате вместо 2,4 тыс. семья будет тратить всего 1,7 тыс. Ежемесячная экономия на субсидии будет достигать более 700 грн, а за отопительный сезон соберется 4,2 тыс. грн.

То есть если эффективно использовать коммунальные услуги, за сезон можно заработать ощутимую сумму. Причем чем больше экономия, тем больше денег можно получить.

Источник: https://from-ua.com