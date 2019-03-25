Трамп и Меркель созвонились ради Украины: подробности

25.03.2019 14:46

Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре обсудили вопросы, касающиеся финансирования НАТО, Украины и торговли. Об этом сообщили в Белом доме и в правительстве Германии, передает Хвиля со ссылкой на Радио Свобода.

В заявлении Белого дома говорится, что разговор руководителей двух государств касалась торговли, дискуссий по «Брекзиту» в Великобритании и будущих встреч.

Высокопоставленный представитель администрации Трампа также отметил, что речь шла о финансировании НАТО.

А представитель правительства Германии Стефан Сейберт заявил, что разговор также касался вопросов, связанных с Украиной, но не конкретизировал, о чем речь.

Дональд Трамп уже давно критикует Германию и других союзников НАТО за то, что они, по его словам, не платят достаточно для собственной обороны, что становится финансовым бременем для США и ложится на плечи американских налогоплательщиков.