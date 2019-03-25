В «ЛНР» местного жителя «приговорили» к 12 годам тюрьмы за «шпионаж»

25.03.2019 17:15

В «ЛНР» местный житель «приговором военного суда» «осужден» к 12 годам лишения свободы за «шпионаж». Об этом сегодня, 25 марта, сообщает пресс-служба «генеральной прокуратуры ЛНР».

«За совершение шпионажа, которое выразилось в собирании и передаче представителям иностранных организаций сведений, составляющих государственную тайну, а также собирании и передаче по заданию иностранной разведки сведений для использования их против безопасности ЛНР», – говорится в сообщении.

«Кроме того, подсудимый также признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 уголовного кодекса ЛНР, а именно преступления в сфере экономики, которое выразилось в хищении чужого имущества путем злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину», – заявили в «прокуратуре».

Источник: https://dnews.dn.ua