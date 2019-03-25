- Украина выступила с новым предложением по обмену пленными18:05
- Мокрий сніг та зниження температури: синоптик розповіла, чого чекати від погоди на цьому тижні17:33
- В «ЛНР» местного жителя «приговорили» к 12 годам тюрьмы за «шпионаж»17:15
- ПЦУ ввела молитву о президентских выборах17:00
- "Путин его ненавидит", - журналист рассказал, кто должен стать следующим президентом Украины16:46
- В избирательные списки внесли мертвых «Гиви» и Захарченко16:15
- Субсидии 2019: одни получат до 4000грн., у других заберут всё16:00
- «Дог-шоу»: Зеленский объяснил, почему не принимает участие в дебатах15:45
- Зеленский рассказал, вернет ли он сериал «Сваты» на телеэкраны, когда станет президентом15:01
- Трамп и Меркель созвонились ради Украины: подробности14:46
В Украине подорожает доллар: что будет с курсом?
В Украине курс доллара до 30 марта вырастет с 27,2 до 27,5-27,6 грн/$. При этом темпы подорожания американской валюты снизятся, а уже после выборов гривня может снова укрепиться.
Как поясняют аналитики, накануне крупных политических событий традиционно спрос на валюту превышает предложение. А это в свою очередь приводит к незначительному подорожанию доллара.
Главное:
-
подорожание валюты – кратковременное явление;
-
уже в апреле курс может снова опуститься;
-
В Национальном банке заявляют: значительных скачков не допустят.
Курс доллара будет расти, но ситуация под контролем
Уже несколько недель в Украине наблюдается плавный рост курса доллара. В отдельные дни гривня укреплялась, однако в целом девальвация продолжается с 11 марта. Часть экспертов связывала такое явление с выходом на валютной рынок "Укрзализници". Мол, они за короткий период купили большое количество долларов, в результате спрос увеличился, а предложение осталось на том же уровне.
В Национальном банке отказалась комментировать влияние отдельных участников рынка, однако при этом заявили: ситуация под контролем. Чтобы сгладить подорожания, НБУ начал повышать предложение и продал на рынке $100 млн. Большинство опрошенных аналитиков сходятся во мнении: наиболее вероятный курс до конца марта – около 27,6 грн/$
"На ближайшую неделю мы ожидаем рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,5/27,7 грн", – отмечает старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.
С таким же прогнозом соглашается и финансовый аналитик Владимир Мазуренко. Он уверен, что девальвация закончится вместе с выборами, при этом курсовые качели будут двигаться по траектории до 27,6 грн/$ до 31 марта, и снова до 26,9 грн/$ в первой половине апреля.
"У нас валютный рынок чувствителен ко всему. Покамест видим ситуацию, когда спрос растет и среди населения, и среди крупных участников. Я бы сказал, что всю ситуацию можно объяснить одним словом: политика. Главное, что нужно помнить: колебания обычная ситуация на рынке", – рассказывает Мазуренко.
В то же время по оценкам финансового эксперта Егора Комова, на следующей неделе стоимость американской валюты в худшем случае достигнет 27,5 грн/$, при этом эксперт считает: вполне возможно, что коридор будет иметь крайне узкий диапазон в 10-15 коп./$.
“Доллар будет дорожать до 31 марта. Подорожание будет незначительным, но будет. Мы уже видим назревшую тенденцию. Что это значит? А ровным счетом ничего. В апреле будет ревальвация. Такие качели у нас наблюдаются из года в год", – отмечает Комов.
Что будет с курсом доллара в апреле
В апреле курс гривни стабилизируется около 27 грн/$, рассказывает аналитик Егор Комов. "Если период избирательной компании пройдет без особых осложнений, думаю, стоимость валюты будет ниже указанной отметки. В противном случае, учитывая настроения участников рынка, возможен коридор с верхней отметкой в 27,5 грн/$", – уверен аналитик.
В то же время в "Альпари" отмечают: исходя из последних заявлений всех кандидатов, они видят будущее сотрудничество с МВФ как одно из важных направлений в работе, от чего и зависит курс. "В связи с этим, уже под конец апреля мы имеем все шансы увидеть снижение курса до более низких отметок к 26,80 и ниже", – поясняют эксперты.
Таким образом, до выборов стоимость доллара может расти, а уже после кампании снова опустится ниже психологической отметки.
Опрошенные аналитики уверены: заработать на курсовых колебаниях крайне сложно. Это не всегда удается профессионалам, а для украинцев, которые не владеют специальными финансовыми знаниями, это сделать практически невозможно.
При этом важно учитывать, что даже в условиях повторяющихся сезонных факторов ситуация может измениться. То есть угадать точный момент, когда выгоднее покупать, крайне сложно. Во-вторых, покупка долларов небольшими порциями "сгладит" возможные риски.
Если доллары или евро нужны уже через несколько месяцев, лучше всего покупать валюту во второй неделе месяца, тогда на гривню производится минимальное давление. А вот в конце месяца из-за валютных выплат растет и спрос. То есть гривня, например, 15 числа, скорее всего, будет крепче, чем 30-го.
Если же валюта нужна для того, чтобы сохранить сбережения, нужно максимально разделить свои риски. Покупать сразу три валюты, две из которых обязательно доллары и евро. Причем менять гривни на доллары нужно маленькими порциями раз в месяц.
Источник: https://antikor.com.ua
Теги: Донбасс, доллар, курс валют
- «Кроме Крыма и Донбасса, мы заберем Белгород, Ростов, Тамань и Кубань»: украинский военный рассказал о крахе РФ19:00
- Военный туризм: иностранцев приглашают в тур на Донбасс за 11 тысяч18:21
- Украина выступила с новым предложением по обмену пленными18:05
- В «ЛНР» местного жителя «приговорили» к 12 годам тюрьмы за «шпионаж»17:15
- В избирательные списки внесли мертвых «Гиви» и Захарченко16:15
- В ОРДО заявили о запуске доменной печи на «ДМЗ»14:30
- Боевики на Донбассе интересно заговорили об Украине: стали известны интригующие подробности11:31
- Коллапс в Успенке: на границе с Россией в ОРДО простаивает масса машин11:16
- Армия РФ охватила Донбасс мощным огнем минометов и БМП10:48
- Проблемы с доступом к медицине, продуктам, воде и работе: В МККК рассказали о жизни в серой зоне10:30
- «Кроме Крыма и Донбасса, мы заберем Белгород, Ростов, Тамань и Кубань»: украинский военный рассказал о крахе РФ19:00
- Из-за таяния ледников пробудились опасные вирусы18:40
- Военный туризм: иностранцев приглашают в тур на Донбасс за 11 тысяч18:21
- Украина выступила с новым предложением по обмену пленными18:05
- Как отказаться от соли и сахара: раскрыт простой секрет17:48
- Мокрий сніг та зниження температури: синоптик розповіла, чого чекати від погоди на цьому тижні17:33
- В «ЛНР» местного жителя «приговорили» к 12 годам тюрьмы за «шпионаж»17:15
- ПЦУ ввела молитву о президентских выборах17:00
- "Путин его ненавидит", - журналист рассказал, кто должен стать следующим президентом Украины16:46
- Медики рассказали, кому вредно есть бананы16:31
- Как отказаться от соли и сахара: раскрыт простой секрет17:48
- Медики рассказали, кому вредно есть бананы16:31
- Приметы на 25 марта: что категорически нельзя делать в день Феофана12:45
- 25 марта в Украину придут сильные магнитные бури12:02
- Как на пару часов избавиться от зубной боли: народные способы10:03
- Астрологи составили любовный гороскоп с 25 по 31 марта09:30
- Названы болезни, с которыми помогает бороться обычная вода09:03
- Ученые изобрели необычный метод лечения алкоголизма08:04
- "Геноцид украинцев": американский бизнесмен о схемах Порошенко. ВИДЕО21:16
- На тележке для овощей за сотни рублей: Как пенсионеры добираются до КПВВ «Станица Луганская» из «ЛНР»20:19
- Поклонская внезапно появилась в Донецке: заявление со сцены вызвало скандал - жители "ДНР" возмущены
- Паспорта России для "ДНР" и "ЛНР": в Донецке объяснили, почему этого никогда не будет
- "Уже 8 человек сгинули, схема одна и та же", - в "ДНР" начали бесследно исчезать люди одной профессии
- Жителям "ЛДНР" посулили паспорта РФ: что известно о возможном нововведении
- Боевики клянут Пушилина за молчание о полных моргах: реальные потери "ДНР" на Донбассе "слили" в Сеть
- ВСУ сравняли с землей крупнейший блиндаж "ДНР" - ПТРК боевиков стал пеплом: "Это был их бастион". ВИДЕО
- Нам очень жаль: ПриватБанк записал обращение к украинцам
- «Ужас, что творится»: в соцсети сообщили об огромных очередях на блокпостах ОРДО
- Названы симптомы рака мозга, которые все игнорируют
- Соцсети: украинская ДРГ нанесла серьезный урон НВФ под Спартаком