- До КПВВ на овощной тележке: как путешествуют маломобильные жители ОРЛО20:45
- Военнослужащим рассказали, как голосовать на выборах: Разъяснение Генштаба ВСУ20:30
- Бойцы ВСУ отбили две атаки членов НВФ: появились подробности20:16
- В Украину идет зима: подробный прогноз погоды до конца недели 19:45
- Главарь ОРЛО заявил о готовности к «прямому диалогу» с новым президентом Украины19:28
- Украина выступила с новым предложением по обмену пленными18:05
- Мокрий сніг та зниження температури: синоптик розповіла, чого чекати від погоди на цьому тижні17:33
- В «ЛНР» местного жителя «приговорили» к 12 годам тюрьмы за «шпионаж»17:15
- ПЦУ ввела молитву о президентских выборах17:00
- "Путин его ненавидит", - журналист рассказал, кто должен стать следующим президентом Украины16:46
Военнослужащим рассказали, как голосовать на выборах: Разъяснение Генштаба ВСУ
В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины разъяснили военнослужащим порядок реализации своего конституционного права и гражданского долга по участию в выборах президента Украины в случае отсутствия военнослужащего по месту прописки. Об этом сегодня, 25 марта, сообщает пресс-служба Генштаба.
«Для участия в голосовании необходимо убедиться, включены ли вы в реестр избирателей, и по какому адресу расположен ваш избирательный участок. В случае, если в день голосования (31 марта и 21 апреля) вас не будете по месту вашего избирательного участка, вы можете обратиться в орган ведения Государственного реестра избирателей», – сказано в сообщении.
Подчеркивается, что заявление избирателя о временном изменении места голосования подается в орган ведения Государственного реестра избирателей лично. Отправка указанного заявления по почте (электронной почте) законодательством не предусмотрена.
Кроме того, уточняется, что в случае очереди, сотрудники Госреестра идут навстречу лицам, находящимся на службе и осуществляют прием вне очереди.
Также, существует порядок голосования для военнослужащих, находящихся на лечении в госпитале.
«Если гражданин находится на лечении в стационаре (включая военные медучреждения), то он, не позднее чем за семь дней до дня голосования, должен быть внесен руководителем медучреждения в списки специального избирательного участка, который будет создан в таком учреждении. Со списками необходимо ознакомиться заранее, для этого следует обратиться к руководителю медучреждения. Если пациента нет в списках, или в медучреждение лицо поступило после составления списков, но не позднее чем за три дня до дня голосования, он должен быть включен в списки участковой избирательной комиссией в этом заведении», – пояснили в Генштабе.
Уточняется, что для тяжело больных военнослужащих предусмотрено голосование в палате стационара.
Военнослужащим, находящимся в зоне операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе и на Яворивском полигоне следует, не позднее, чем за три дня до дня голосования, проверить себя в списках избирателей соответствующего участка, а в случае отсутствия – безотлагательно подать письменное заявление в участковую комиссию об уточнении списка избирателей.
«Такое заявление рассматривается избирательной комиссией безотлагательно. По итогам рассмотрения заявления участковая избирательная комиссия обязана принять решение о внесении изменения в список избирателей (то есть включить гражданина в список) или мотивированное решение об отказе в удовлетворении заявления. Копия решения выдается избирателю в день его принятия», – говорится в сообщении.
Отмечается, что даже если по тем или иным причинам гражданин Украины не включен в списки избирателей по месту жительства, или временного пребывания по уважительным причинам (участие военнослужащих в ООС, их пребывания на учебе, по месту службы, командировка и т. д.), военнослужащий, как и любой другой гражданин, имеющий право голоса, не позднее чем за два дня до дня голосования может обратиться в местный суд по местонахождению соответствующей комиссии с заявлением об уточнении списка избирателей соответствующего участка с исковым требованием о включении себя, или другого лица в этот список.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, голосование, выборы президента
- Жители оккупированного Донбасса не смогут проголосовать на выборах Путина
- Голосование переселенцев на местных выборах: быть или не быть? (ВИДЕО)
- Выборы по-донбасски: плюсы, минусы и возможные нарушения
- Вышли на финишную прямую. «Власти» ОРДО заявили о 76% проголосовавших
- В Донецке началось голосование
- В Донецке проголосовало 26,98% избирателей
- До КПВВ на овощной тележке: как путешествуют маломобильные жители ОРЛО20:45
- Бойцы ВСУ отбили две атаки членов НВФ: появились подробности20:16
- Главарь ОРЛО заявил о готовности к «прямому диалогу» с новым президентом Украины19:28
- «Кроме Крыма и Донбасса, мы заберем Белгород, Ростов, Тамань и Кубань»: украинский военный рассказал о крахе РФ19:00
- Военный туризм: иностранцев приглашают в тур на Донбасс за 11 тысяч18:21
- Украина выступила с новым предложением по обмену пленными18:05
- В «ЛНР» местного жителя «приговорили» к 12 годам тюрьмы за «шпионаж»17:15
- В избирательные списки внесли мертвых «Гиви» и Захарченко16:15
- В ОРДО заявили о запуске доменной печи на «ДМЗ»14:30
- Боевики на Донбассе интересно заговорили об Украине: стали известны интригующие подробности11:31
- До КПВВ на овощной тележке: как путешествуют маломобильные жители ОРЛО20:45
- Военнослужащим рассказали, как голосовать на выборах: Разъяснение Генштаба ВСУ20:30
- Бойцы ВСУ отбили две атаки членов НВФ: появились подробности20:16
- Медики рассказали, кому нельзя есть суши20:00
- В Украину идет зима: подробный прогноз погоды до конца недели 19:45
- Главарь ОРЛО заявил о готовности к «прямому диалогу» с новым президентом Украины19:28
- «Кроме Крыма и Донбасса, мы заберем Белгород, Ростов, Тамань и Кубань»: украинский военный рассказал о крахе РФ19:00
- Из-за таяния ледников пробудились опасные вирусы18:40
- Военный туризм: иностранцев приглашают в тур на Донбасс за 11 тысяч18:21
- Украина выступила с новым предложением по обмену пленными18:05
- Медики рассказали, кому нельзя есть суши20:00
- Как отказаться от соли и сахара: раскрыт простой секрет17:48
- Медики рассказали, кому вредно есть бананы16:31
- Приметы на 25 марта: что категорически нельзя делать в день Феофана12:45
- 25 марта в Украину придут сильные магнитные бури12:02
- Как на пару часов избавиться от зубной боли: народные способы10:03
- Астрологи составили любовный гороскоп с 25 по 31 марта09:30
- Названы болезни, с которыми помогает бороться обычная вода09:03
- Ученые изобрели необычный метод лечения алкоголизма08:04
- "Геноцид украинцев": американский бизнесмен о схемах Порошенко. ВИДЕО21:16
- Поклонская внезапно появилась в Донецке: заявление со сцены вызвало скандал - жители "ДНР" возмущены
- Паспорта России для "ДНР" и "ЛНР": в Донецке объяснили, почему этого никогда не будет
- "Уже 8 человек сгинули, схема одна и та же", - в "ДНР" начали бесследно исчезать люди одной профессии
- Жителям "ЛДНР" посулили паспорта РФ: что известно о возможном нововведении
- Боевики клянут Пушилина за молчание о полных моргах: реальные потери "ДНР" на Донбассе "слили" в Сеть
- Нам очень жаль: ПриватБанк записал обращение к украинцам
- ВСУ сравняли с землей крупнейший блиндаж "ДНР" - ПТРК боевиков стал пеплом: "Это был их бастион". ВИДЕО
- «Ужас, что творится»: в соцсети сообщили об огромных очередях на блокпостах ОРДО
- Названы симптомы рака мозга, которые все игнорируют
- Соцсети: украинская ДРГ нанесла серьезный урон НВФ под Спартаком