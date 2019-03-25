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Зеленский рассказал, вернет ли он сериал «Сваты» на телеэкраны, когда станет президентом

25.03.2019 15:01
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Зеленский рассказал, вернет ли он сериал «Сваты» на телеэкраны, когда станет президентом

Как передает replyua.net, популярный украинский финансовый эксперт, банкир Сергей Фурса в своем блоге пишет о том, что вчера телезрители могли посмотреть эпическое интервью кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского на «ТСН».

Сергей Фурса отмечает, вопрос на ТСН: вернет ли президент Зеленский сериал «Сваты» был оригинальным, но ответ на него был еще великолепнее. Ответ Зеленского: «конечно же, нет, я не буду тем президентом, который будет по телефону что-то решать». Также комик высказал уверенность, что независимый суд все сделает и сериал «Сваты» вернется на наши телеэкраны. Сергей Фурса отмечает, так и хочется задать гипотетический вопрос от «ТСН»: вернет ли президент Зеленский «ПриватБанк» Игорю Коломойскому? Гипотетический ответ на этот вопрос каждый додумает самостоятельно.

Отметим, что весьма прогнозируемо Владимир Зеленский вчера появился в итоговой программе «ТСН тиждень». Опытная телеведущая Оксана Мазур постоянного «спасала» Зеленского, потому что у того просто фатальные проблемы с владением украинским языком. Поэтому, как только Зеленский начинал нести чушь Мазур вставляла свои «5 копеек», подсказывая комику направление мыслей. Интересно, что в последний момент, практически за считанные минуты до эфира Зеленский отказался от общения с Оксаной Соколовой на телеканале ICTV.



Теги: Донбасс, Владимир Зеленский, Сваты, выборы президента
 
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