Русские танки в Киеве: в Москве рассказали, какие области Украины Россия "заберет" первыми

26.03.2019 17:01

В России продолжают готовиться к захвату территории всей Украины, активно обсуждая план будущей оккупации.

Старший научный сотрудник Института российской истории Андрей Марчуков заявил, что Москве необходимо сконцентрироваться вокруг "возвращения" себе всей Украины, но не сразу, а по частям.

На прошедшем в Москве мероприятии россиянином было отмечено, что начинать "возвращать" Украину под контроль России нужно с тех регионов, которые якобы в наибольшей степени ожидают российского вторжения, передает dialog.ua.

Марчуков отметил, что, согласно его оценкам, оккупировать Украину необходимо по частям, как это произошло ситуации с Крымом и оккупированной частью Донбасса. В то же время одиозный пропагандист Александр Чаленко, сбежавший из Украины после "Евромайдана", рассказал о российских танках в Киеве и о том, что якобы украинцы раскаиваются за противостояния России последних пяти лет. Российский пропагандист самоуверенно заявил, что украинцы якобы будут готовы отказаться от провозглашенных на Майдане ценностей и идеалов.