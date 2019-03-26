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Украинцы стали чаще разводиться

26.03.2019 18:44
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Украинцы стали чаще разводиться

В Украине количество зарегистрированных расторгнутых браков возросло почти вдвое. Для сравнения в течение 2018 года зарегистрировано 53 861 расторгнутых браков, а за 2017-й - 33 169. Об этом сообщили в отделе пресс-службы Управления информационной политики Министерства юстиции Украины, передает УНН.
"Количество зарегистрированных расторжений браков в Украине за 2018 год составляет 53 861. В то время, когда за 2017 год их количество составляло 33 169", - говорится в ответе на запрос.
По данным ведомства, в 2016 году количество зарегистрированных разводов составило 35 463; в 2015 году их было 34 230; а в 2014 году количество разводов составило 38 377.
Как сообщалось ранее, с начала года в Украине зарегистрировали более 24 тысячи браков.



Теги: Украина, Донбасс, семья, развод
 
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