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Укрзализниця предупредила о переходе на летнее время

26.03.2019 14:30
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Укрзализниця предупредила о переходе на летнее время

В Украине в ночь на 31 марта отменяется действие зимнего времени, поэтому, в  железнодорожных билетах время отправления и прибытия поездов указывается уже с учетом этого перехода. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализници, информирует сайт #Буквы.
"В связи с переходом на летнее время 31 марта 2019 года в 3:00 по киевскому времени стрелки часов будут переведены на один час вперед. В билетах на поезда "Укрзализныци" указан уже откорректированный график движения пассажирских и пригородных поездов", - отметили в компании.
Путешественников призвали быть внимательными и вовремя перевести стрелки на своих часах.



Теги: Укрзализниця, летнее время, график
 
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