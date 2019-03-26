Укрзализниця предупредила о переходе на летнее время

26.03.2019 14:30

В Украине в ночь на 31 марта отменяется действие зимнего времени, поэтому, в железнодорожных билетах время отправления и прибытия поездов указывается уже с учетом этого перехода. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализници, информирует сайт #Буквы.

"В связи с переходом на летнее время 31 марта 2019 года в 3:00 по киевскому времени стрелки часов будут переведены на один час вперед. В билетах на поезда "Укрзализныци" указан уже откорректированный график движения пассажирских и пригородных поездов", - отметили в компании.

Путешественников призвали быть внимательными и вовремя перевести стрелки на своих часах.