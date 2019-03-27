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Афонские старцы: Новый президент Украины победит Путина
Афонские старцы сделали пророчество для Украины на ближайшие годы — нас ожидают социальные и экономические потрясения, однако будущее будет включать и положительные для народа моменты
Об этом пишет Знай.
В сообщении говорится, что Афон предсказывает победу Украины в войне с Россией, быстрое возрождение нашей страны и ее процветания.
Стоит добавить, что ранее они не раз предупреждали о крахе своего частого гостя беглого президента Виктора Януковича.
Его прихода к власти предшествовала целая цепочка знаков, которые приблизили его к катастрофе: падение похоронного венка, закрывания двери в Верховную Раду на инаугурации.
На ближайшую войну с Россией указывало также множество знаков. Чего только стоит история с белыми голубями, которых, после молитвы за Украину Папа Римский Франциск выпустил из своего окна. Птицы, несущие мир, должны были вырваться в небо на глазах у всего мира. Но вместо этого тысячи паломников увидели страшную картину, как на них напали чайка и ворон.
Афонские старцы заявили, что Русь совершенно точно имеет шанс на свое возрождение после 2021 года с центром в Киеве.
В пророчестве добавили, что плохо жить украинцам осталось ровно до 2021. С этого года и по 2033 год начнется резкий рост экономики, благодаря чему в пределах нашей страны произойдет “китайское чудо”.
«По воле Божьей, им суждено создать мощное государство, сравнимое с Киевской Русью, ибо дух святой Руси находится в Киеве, и его пробудили люди. 22 года — был всего лишь летаргический сон великого народа. Россия, несмотря на свои стремления возродиться новой империей, потерпит крах. Ее ждет изоляция и самодержавие. Но российский император продержится на троне только 2 года и уйдет с позором. Сама Россия продолжит свое существование, но уже без части земель на юге и востоке», — пророчат афонские старцы.
«На Киевский престол взойдет князь, во времена которого начнется возрождение Украины, страна может даже изменить название. Крым после нахождения под господством Москвы окончательно вернется в лоно Украины, но уже как земля крымских татар. Европа разделится на два лагеря — Западный и Восточный, но распада Евросоюза не будет. В восточное объединение войдут почти все восточные страны: Польша, Чехия, Словакия, Беларусь, Литва, Латвия, Эстония, Молдова, Украина, Венгрия, Румыния», — резюмируют на Афоне.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, Путин, война, выборы президента
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