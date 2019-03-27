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Аэропорт Полтавы запустил первый международный рейс

27.03.2019 12:50
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Аэропорт Полтавы запустил первый международный рейс

26 марта 2019 года из аэропорта Полтавы осуществлен первый международный рейс. Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины, передает ТСН.
Украинская авиакомпания SkyUP выполнила рейс в египетский Шарм-эль-Шейх. Билеты были раскуплены заранее на 98%.
Следующий рейс в Шарм-эш-Шейх состоится 2 апреля. А с мая из Полтавы планируют вылеты в турецкую Анталию. Рейсы поначалу будут выполнять раз в неделю.



Теги: аэропорт, Египет, Полтава, рейс
 
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