Астрологи предсказали результаты президентских выборов в Украине

27.03.2019 12:20

Известный астролог Влад Росс составил свой прогноз на предстоящие выборы президента Украины.

По его совам, на выборах возможны фальсификации.

«В этот день символ бюллетеней, подсчетов Меркурий будет соединяться с Нептуном, поэтому вероятные фальсификации… Решение украинцев будут довольно эмоциональные, импульсивные, все будет приниматься в последний момент», — рассказал астролог.

Остальные украинские астрологи пророчат победу Владимира Зеленского во втором туре. Юлия Тимошенко уступит ему в голосовании. Для Юрия Бойко этот день неблагоприятен, для Анатолия Гриценко — ситуация лучше, не очень склонны планеты и к Петру Порошенко.

Источник: https://donpress.com