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Что делать, чтобы не потерять субсидию: все о возможной фатальной ошибке при монетизации
На днях в Украине началась новая эпоха в истории оплаты коммунальных услуг - именно в марте люди впервые начали получать денежные компенсации наличными. А, как известно, на первом этапе внедрения кардинально новой системы всегда всплывают "подводные камни". Поэтому, на какие нюансы следует обращать внимание получателям финансовых "бонусов" и чего не стоит делать, чтобы в будущем не пролететь с субсидией, Знай.ua узнавали на пресс-брифинге по вопросам процесса монетизации субсидий в Киеве.
Оплате подлежит 100% начислений
Несколько дней назад киевляне массово начали получать квитанции за коммунальные услуги. И первым, что увидел, стало отсутствие привыкшей графы, где ранее указывалась сумма обязательного платежа.
"В счетах-сообщениях, которые киевляне получили в этом месяце, отсутствует поле "Обязательный платеж" - именно этим они и отличаются от прошлых. Для дальнейшего получения субсидий необходимо платить 100% начислений за коммунальные услуги", - отмечает генеральный директор коммунального концерна "Центр коммунального сервиса" Андрей Щербина.
По словам Андрея Щербины, благодаря этому, люди получили и позитивный "бонус" - за счет этого был увеличен шрифт в квитанции, чего как раз требовало немало жителей города.
"Зачем нам тот шрифт, если большинство стариков в панике от того, что исчезла соответствующая графа. Пусть еще тем, у кого есть дети и внуки, могут близкие объяснить, а что делать тем, кто живет один? Ни одного разъяснительного письма вообще не приходило - лучше бы об этом подумали!", - возмущается пенсионер Кирилл Валентинович Стелюк, проживающего в Подольском районе.
"Платить уже нужно, а денег и близко нет!"
В целом же, в столице 158 тысяч субсидиантив, каждому из которых, по словам заместителя директора Департамента социальной политики КГГА Максима Бученко, накануне было отправлено письмо с объяснениями. Однако, далеко не все довольны количеством предоставляемой информации.
"Пока я получила только письмо с уведомлением о том, что размер моей денежной субсидии будет составлять 680 гривен. При этом ни слова о том, когда именно я их получу. Пока мне смс-оповещения о начислении не приходило. Если так пойдет и дальше, то в конце недели придется из собственных запасов идти и платить, чтобы избежать задолженности. Вот улучшили, так улучшили - платить уже нужно, а денег и близко нет!", - жалуется жительница Оболонского района Ольга Явшук.
Как отметил заместитель начальника Главного управления Сбербанка по розничному бизнесу по г. Киеву и Киевской области Олег Рымарев, выплаты уже активно начисляются - только в течение 12 марта на карточки поступили зачисления 23414 клиентов.
Как отметил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, сейчас наблюдается тенденция своевременной оплаты коммунальных услуг, поэтому волноваться насчет удаления из списков субсидиантов в дальнейшем киевлянам пока нет причин.
Узнать более подробно о принципе монетизации люди смогут или на обороте квитанции, или в отделениях Центра коммунального сервиса, или по номеру телефону ЦКС (044) 247-40-40.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, субсидия, монетизация
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