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Команда Зеленского устроит день открытых дверей: стали известны подробности
В день выборов украинского президента, 31 марта, штаб Зе!Команды и Владимира Зеленского планирует открыть свои двери для представителей средств массовой информации, передает replyua.net.
Отмечается, что у журналистов появится непосредственная возможность и неформально пообщаться с членами Зе!Команды и, вероятно, с самим Зеленским.
«Но это не точно. (ЗеЖарт). Как раз для этого мы планируем арендовать большую площадку в КВЦ «Парковый», который был одной из локаций «Евровидения». Он находится в живописном уголке в центре Киева, среди ЗЕлени, которая очень скоро взорвется. Более того, таким образом мы перекроем площадку для вертолетов в центре Киева, то есть любые пути отступления для чиновников и «старых политиков», если вдруг они захотят покинуть Украину. (ЗеЖарт, в котором есть доля правды)», – пишут в пресс -службе.
Сам же Зеленский отдаст свой голос на выборах в 11:00 на участке 800489, проспект Героев Сталинграда, 2, Колледж морского и речного флота. Напомним, что в штабе шоумена рассказали о его наибольшем страхе.
Теги: Донбасс, Владимир Зеленский, выборы президента
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