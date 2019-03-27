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Лета не будет: климатологи дали печальный прогноз для Украины
Лето в Украине будет коротким и прохладным. Климатологи объяснили такую тенденцию глобальным потеплением. Они сообщили, что лето закончится уже в августе и резко сменится осенними затяжными дождями. Поэтому отпуска лучше планировать в июне и июле. Однако не стоит забывать о зонтиках даже, отправляясь в отпуск на море.
В Одессе уже готовятся к новому сезону несмотря на температуру, которая не поднимается выше 10 градусов. В отелях чистят бассейны и оборудуют пляжи специальной инфраструктурой. Собственники отелей объясняют такую активность тем, что уже через неделю или две на набережной Ланжерон появятся первые отдыхающие.
Климатологи говорят о том, что первое тепло запустило цветение первоцветов и вербы. Массовый период цветения ожидается уже в мае вместо привычного для этого периода в июне. Они сообщили, что растения первыми реагируют на изменения климата.
Ученые показали переродившуюся в плющ лиану. Ранее она была приземным растением, которое стелилось по поверхности земли, но с изменениями климата лиана начала виться и поползла на деревья. На верху она полностью переродилась и превратилась в плющ средиземноморский. У растения появились цветы и плоды, которых ранее ученые не наблюдали.
Также климатологи отметили, что в Украине лето ужалось с трех месяцев до двух. Еще в конце 20 столетия теплый период был растянут во времени. Так за последние 30 лет весна съела кусок июня, а осень забрала себе часть августа. Весь остальной период лета также перестал быть привычным летом – за сутки погода может меняться несколько раз от нещадной жары до шквалистого ветра с ливнем и градом. Однако одесситы с оптимизмом смотрят в будущее и раньше сентября не собираются закрывать сезон.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, лето, прогноз погоды
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