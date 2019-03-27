Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Министр назвал сумму доплаты многодетным семьям

27.03.2019 12:40
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Министр назвал сумму доплаты многодетным семьям

Министр социальной политики Андрей Рева на брифинге заявил, что с 1 апреля 2019 года в Украине вводятся дополнительные ежемесячные выплаты многодетным семьям, необходимые деньги заложены в государственный бюджет.

Оказывается, в Кабмине просчитали возможность с апреля выплачивать пособие на третьего и каждого последующего ребенка до достижения им шести лет.

«Размер пособия — 1700 гривен ежемесячно на каждого ребенка. Такую помощь будут получать все многодетные семьи. По нашим подсчетам, это 2,4 млрд гривен до конца года. Они заложены в бюджет и будут выплачены», — сказал министр.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, многодетная семья, доплата
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх