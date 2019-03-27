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Переход на летнее время: украинцам немного помогли
31 марта в Украине переводят часы на час вперед. В связи с этим в "Укрзализныце" рассказали, как не опоздать на поезд в тот день. Многие опасаются того, что запутаются при поездках по Украине и за границу в тот день, когда стрелки часов переведут.
Но в "Укрзализныце" упростили задачу для пассажиров: в связи с переходом на летнее время в билетах на пассажирские поезда с 31 марта 2019-го уже указан откорректированный график движения пассажирских и пригородных поездов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Всем, кто будет пользоваться поездом в день перевода часов, надо быть внимательными. Если покупаете билет, то на нем будет указано время уже с учетом перевода часов.
Все изменения в графике движения поездов были заранее внесены и согласованы с администрациями железных дорог соседних стран.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Укрзализниця, летнее время, перевод часов
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