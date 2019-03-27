Буковинский полицейской пытался съесть 200 гривен взятке после того, как увидел камеру

Об этом стало известно после того, как журналист и видеоблоггер Александр Куницкий, который преподает видеоролики на Youtube-канале «Zpsanek» опубликовал соответствующее видео в социальной сети Фейсбук.

Полицейский по имени Артем стал звездой соцсетей после того, как видео с ним обнародовал блогер Александр Куницкий. Эпизод произошел на границе Черновицкой и Хмельницкой областей.

«Новый полицейский Артем, только что взял взятку! После того, как «страж порядка» заметил, что факт получения взятки фиксировали на видео, он решил убежать !!! И, судя по скорости передвижения, не бегал полицейский так даже на экзамене по физподготовке! Но и это еще не все … Перед тем, как бежать, наш герой решил съесть полученные купюры. Судя по всему, это единственная инструкция, которую он помнил из сказанного командиром отряда на утреннем разводе! А вы так представляли реформу? »- написал в своем блоге Александр.

В сети распространяется версия, которая гласит, что полицейский экипаж требовал взятку с водителя, которого остановили на дорожной станции патрульной полиции. Водитель дал милиционеру 200 гривен и включил камеру телефона. Увидев это, коп, который взял деньги, бросился наутек, пытался закрыться в помещении КПП и даже попытался съесть деньги. И уже после он бросился бежать от водителя.

Источник: https://from-ua.com