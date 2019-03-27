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Расследование катастрофы МН17: Кремль неожиданно пошел на уступки

27.03.2019 16:40
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Расследование катастрофы МН17: Кремль неожиданно пошел на уступки

При участии представителей Нидерландов, Австралии и России состоялись трехсторонние консультации по поводу вопроса признания ответственности за крушение Boeing MH17 в 2014 году над Донбассом.

Как передает replyua.net, с таким заявлением выступили руководители МИД Австралии и Нидерландов на пресс-конференции в Сиднее, сообщает NOS. «Первая трехсторонняя встреча состоялась недавно», — сообщил нидерландский министр Стеф Блок.

По словам дипломатов, они не могут сообщить о содержании процесса, так как он конфиденциален, однако заверили, что прикладывают всех усилий, чтобы добиться справедливости для жертв авиакатастрофы.

Ранее члены международной следственной группы идентифицировали более 100 человек, причастных к транспортировке «Бука», с использованием которого был сбит самолет. Вместе с тем, по данным Bellingcat, непосредственную ответственность за организацию операции нес отставной российский офицер Сергей Дубинский.



Теги: Донбасс, катастрофа, Кремль
 
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