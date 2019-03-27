Самые большие и самые маленькие пенсии в Украине: кому повезло, а кто сводит концы с концами

27.03.2019 14:00

В Украине самую большую пенсию получают граждане, которые работали судьями, прокурорами или народными депутатами. Тогда как самые маленькие выплаты у получателей социальной пенсии.

Об этом свидетельствуют данные Национального совета экономического развития, основанные на информации Пенсионного фонда, передает Хвиля со ссылкой на АиФ.

Вместе с тем, количество людей, которые получают пенсию больше 10 тысяч гривен практически 140 тысяч. Таким образом, за год количество таких людей увеличилось на 20 тысяч.

Украинцы, которые получают пенсии от 5 тыс до 10 тыс. гривен — с начала года составляют 803 тысячи человек (7%).

Практически 2,8 млн человек получают пенсионные выплаты в размере от 2 тыс до 3 тысяч гривен.

Пенсии менее 1,4 тысяч гривен в Украине получают 84 тысячи пенсионеров. Общее количество этой категории равно 0,7% от общего количества.

Как мы писали раньше, Министр социальной политики Андрей Рева подвел итог мартовскому перерасчету пенсионных выплат, благодаря которому удалось поднять пенсии для почти девяти миллионов украинцев. При этом минимальный размер увеличения составил 100 гривен.

В марте состоялся глобальный перерасчет пенсий, который предусматривало украинское законодательство. Однако, глава Минсоцполитики сообщает – дальше все будет происходить в автоматическом режиме по специально выведенной для этого формуле.

Глава Минсоцполитики объяснил, что суть перерасчета в том, что показатель средней заработной платы, применяемый для перерасчета пенсий, увеличивается на коэффициент, соответствующий 50% показателя роста потребительских цен за предыдущий год и 50% показателям роста средней заработной платы, с которой уплачены страховые взносы за предыдущий год.

Источник: https://from-ua.com