Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Выборы президента Украины: Вакарчук записал важное видеообращение к украинцам

27.03.2019 16:20
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Выборы президента Украины: Вакарчук записал важное видеообращение к украинцам

Популярный рок-исполнитель, лидер «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук обратился через видеозапись к гражданам Украины, призвав всех отнестись ответственно к президентским выборам, 31 марта, ведь это не «прикол». 

Как пишет replyua.net, в своем обращении к гражданам, Вакарчук отметил: «Тысячи граждан нашей страны, из которых очень много молодых, отдавали собственную жизнь им отдают прямо сейчас для того, чтобы мы могли с вами иметь свободное право сделать выбор. Нужно об этом помнить». Также рок-музыкант отметил, что его «отказ от участия в выборах в качестве кандидата» не является «отказом от собственной ответственности за судьбу Украины». Лидер «Океан Эльзы» отметил: «Будущее нельзя выиграть в лотерею. Будущее – это вам не прикол».


По словам Вакарчука, будущее получают отважные и ответственные люди. Будущее, в частности и судьба Украины, в наших руках. Давайте не будем подводить тех, для кого не является просто пустыми словами свобода и достоинство, но есть желанной целью, за которую они самое дорогое отдавали. Свобода не есть авантюрой, она требует ответственности, а не сарказма и равнодушия – подытожил музыкант.



Теги: Донбасс, Вакарчук, выборы президента
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх