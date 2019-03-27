Зеленский ответил на призыв Вакарчука

27.03.2019 18:00

Сегодня, 27 марта, кандидат в президенты Владимир Зеленский отреагировал на призыв Святослава Вакарчука голосовать "не по приколу". Свой ответ политик выложил в Сети, передает "Диалог.UA".

Ранее фронтмен группы "Океан Эльзы" Вакарчук призвал украинцев исполнить свой гражданский долг, проголосовав на выборах президента Украины.

Отмечается, после публикации обращения Вакарчука в Сети начали говорить о том, что музыкант якобы адресовал данное обращение к поклонникам Зеленского, которые готовы отдать свой голос за артиста. Однако в словах Вакарчука, как обычно, не было никакой конкретики и ни фамилий, ни каких-то фактов он не называл.

Но Владимир Зеленский все же опубликовал в Сети ответ на данный призыв и потроллил Юлию Тимошенко, которая в своих предвыборных поездках не раз фотографировалась на заправках с фаст-фудом в руках.

На фото Зеленский появился в компании еще троих "квартальцев" с едой в руках. Подпись под фото: "Щоб не бути "ПО Приколу", вирішили бути серйозними, як всі". Штаб кандидата в президенты Владимира Зеленского объявил о готовности обжаловать результаты первого тура выборов президента.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский остается единоличным фаворитом президентских рейтингов за две недели до выборов.