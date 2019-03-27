«Зеленский впереди»: политтехнолог Порошенко озвучил кандидатов, которые окажутся во втором туре

27.03.2019 20:45

Буквально за четыре дня до президентских выборов в Украине политтехнолог действующего президента нашей страны Петра Порошенко Игорь Гринив заявил, что самую большую поддержку украинцев среди тех, кто будет принимать участие в голосовании, получает лидер «Квартал-95» Владимир Зеленский, о чем пишет replyua.net со ссылкой на результаты опроса, который был проведен Центром социальных и маркетинговых исследований «Социс». Стоит отметить, что эти исследования курирует главный политтехнолог Петра Порошенко Игорь Гринив.



В частности, результаты опроса говорят о том, что за Владимира Зеленского готовы проголосовать 24,6 процента респондентов. Главу государства Петра Порошенко поддерживают 14,8 процента опрошенных. А главу ВО «Батькивщина» Юлию Тимошенко готовы поддержать 8,7 процента украинцев.



Следом за Тимошенко расположились следующие фамилии: Бойко, Гриценко, Ляшко, набравшие 7,9%, 6,4% и 5,3 процента соответственно. Все остальные кандидаты в президентыУкраины, согласно данному социальному опросу, набрали менее 4 процентов голосов.

Источник: https://replyua.net