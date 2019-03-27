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"Зима присела на дорожку": украинцев предупредили о морозах и мокром снеге

27.03.2019 11:32
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"Зима присела на дорожку": украинцев предупредили о морозах и мокром снеге

В среду, 27 марта, в Украине ожидается ветреная погода с мокрым снегом, сообщила синоптик Наталья Диденко.

Ночью столбик термометра будет опускаться до -3 градусов, а днем воздух прогреется до +3 +6 градусов. При этом на востоке и на юго-востоке страны ожидается +5 +11 градусов.

По прогнозу синоптика, в Киеве 27 марта ожидается мокрый снег с дождем, сильный ветер. Температурный максимум составит +4 +5 градусов.

Вместе с тем в конце недели в Украине установится теплая, солнечная погода, подчеркнула она.

"Зима просто вежливо придерживается этикета, по-человечески попрощаться хочет, присесть на дорогу", - добавила Диденко.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, похолодание, прогноз погоды
 
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