- В “ДНР” подорожал выезд из "республики"21:45
- «Контрактные отношения»: Коломойский объяснил, что его связывает с Зеленским21:20
- Синоптики ошарашили прогнозом погоды: антициклон готовит настоящую «революцию»21:03
- Перестаньте, он ничего не прятал: у Зеленского ответили на сообщения о вилле в Италии20:16
- Пальчевский придумал, как без оружия выгнать Путина из Крыма20:00
- «В Чистилище!»: Коломойского внесли в базу данных «Миротворца»19:40
- Студия «95 квартал» сообщила, когда вернет на экраны сериал «Сваты»19:20
- «Пасхальный сюрприз»: синоптик озвучил прогноз на майские праздники в Украине18:46
- В Украине разработано электромагнитное оружие: что известно18:03
- Как ВСУ вошли в черту города оккупированной Горловки: детали прорыва от ветерана АТО 17:38
Боевые корабли НАТО ворвались в Черное море, «спешат к выборам»: что происходит
Боевые корабли НАТО уверенно двигаются в сторону Одессы
Данную информацию подтвердила пресс-служба посольства Канады в Украине.
Дипломаты отметили, что вскоре в Одесский морской порт зайдут два корабля из состава 2-й постоянной военно-морской группы Североатлантического Альянса.
Как сообщили в пресс-службе посольства, визит в Одессу запланирован сразу на следующий день после президентских выборов. Также известно, что корабли НАТО проведут совместные учения с военными ВМС Украины.
«Фрегат Королевских ВМС Канады «Торонто» и фрегат ВМС Испании «Санта Мария» прибудут в Одессу после патрулирования в Черном море вместе с другими кораблями в составе 2-й постоянной военно-морской группы НАТО в течение нескольких суток», — рассказали в дипломатическом ведомстве.
Капитаны кораблей НАТО во время пребывания в Одессе проведут встречу с военными Вооруженных сил Украины и будут работать с моряками ВМС. Кроме того, на борту кораблей Североатлантического Альянса организуют экскурсии, на которые могут прийти все желающие.
В посольстве подчеркнули, что корабли НАТО также примут участие в учениях «PASSEX» совместно с кораблями ВМС Украины в акватории Черного моря. Главная цель учений — повышение совместимости с судами НАТО и государств-партнеров.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, НАТО, Черное море, корабли
- Украина вошла в сферу национальных интересов США из-за поведения Путина
- НАТО берет под контроль Черное море, России подготовили жесткий ответ: что случилось
- Путин уже не рад: военный США рассказал о планах НАТО в Черном море
- У Путина отреагировали на слова Порошенко о кораблях НАТО в Черном море
- Россия доминирует: Украину предупредили о бессилии НАТО в Черном и Азовском морях
- В Черное море вошел второй за два дня ракетный эсминец США
- Члены ОБСЕ сообщили о смерти мужчины на КПП «ЛНР» возле Станицы Луганской10:28
- Боевики взгрустнули после смертельных ударов ВСУ. ВИДЕО10:13
- Наемники РФ и боевики "Л/ДНР" понесли потери, пытаясь отомстить ВСУ за продвижение у Горловки09:53
- Члены НВФ понесли потери из-за ответного огня ВСУ09:30
- Ситуация в пунктах пропуска утром 29.03.201909:01
- Ликвидирован боевик «ДНР» с позывным «Добрый»08:52
- В "ДНР" оккупанты провели выставку "агрессии ВСУ": блогер ткнул пальцем в прокол сепаратистов08:29
- В ОРДО с апреля будут работать над «гражданским патриотическим воспитанием» молодежи 08:11
- "Вот так и живет "свободная республика", - в Луганске рассказали, что получили взамен от РФ за предательство Украины07:51
- Члены НВФ обстреляли Новолуганское: фото повреждений 07:39
- Члены ОБСЕ сообщили о смерти мужчины на КПП «ЛНР» возле Станицы Луганской10:28
- Боевики взгрустнули после смертельных ударов ВСУ. ВИДЕО10:13
- Наемники РФ и боевики "Л/ДНР" понесли потери, пытаясь отомстить ВСУ за продвижение у Горловки09:53
- Члены НВФ понесли потери из-за ответного огня ВСУ09:30
- Гороскоп на 29 марта: Близнецам стоит разнообразить интимную жизнь, а Овны захотят бросить работу09:12
- Ситуация в пунктах пропуска утром 29.03.201909:01
- Ликвидирован боевик «ДНР» с позывным «Добрый»08:52
- В "ДНР" оккупанты провели выставку "агрессии ВСУ": блогер ткнул пальцем в прокол сепаратистов08:29
- В ОРДО с апреля будут работать над «гражданским патриотическим воспитанием» молодежи 08:11
- "Вот так и живет "свободная республика", - в Луганске рассказали, что получили взамен от РФ за предательство Украины07:51
- Эксперты назвали цвет, который может ухудшить зрение18:31
- Мамам рассказали, как ускорить засыпание ребенка15:48
- Медики рассказали, как быстро понизить температуру без лекарств13:45
- Можно ли поднимать найденные деньги: толкование примет12:30
- 6 знаков Зодиака, которые не умеют обращаться с деньгами10:16
- Дерматологи подсказали, как восстановить кожу после зимы10:01
- Украинцы смогут жаловаться на врачей и получить компенсацию: инструкция09:30
- Каким будет каждый месяц 2019-го для знаков Зодиака?08:16
- Как уберечься от головных болей во время магнитных бурь22:22
- Медики рассказали, чем может быть опасна домашняя пыль18:30
- Как ВСУ вошли в черту города оккупированной Горловки: детали прорыва от ветерана АТО
- Оккупированные Донецк и Луганск ждет большое разочарование: Россия приготовила "ДНР/ЛНР" "сюрприз"
- "Очень странный движ, будет большая мясорубка", - ветеран АТО заметил необычное поведение оккупанта
- «В этот раз все серьезней»: СМИ ОРДО озвучили этапы «выдачи» российских паспортов жителям «республики»
- Крупный успех ВСУ возле Горловки: стало известно, за сколько можно освободить захваченный Донбасс. ВИДЕО
- Украина неожиданно потеряла еще одного кандидата в президенты: срочное заявление
- Стрелков «разгромил» заявления беглого экс-сотрудника СБУ Прозорова
- ВСУ продвинулись вглубь Донбасса под Горловкой: Гиркин подтвердил отступление "ДНР" к северу от Донецка
- Вхождение Донбасса в состав России: Гиркин пояснил, что значит тревожное заявление Поклонской в Донецке
- ВСУ нанесли мощный контрудар по "Л/ДНР" на Донбассе под Золотым