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Из-за долгов по коммунальным услугам могут отменить субсидию
Министр социальной политики Украины Андрей Рева сообщил об изменениях в системе начисления субсидий: если у субсидианта имеются просрочки в оплате ЖКУ и он получает монетизированную субсидию, то на следующий период субсидия будет назначаться опять в безналичной форме.
На сегодняшний день, если у домохозяйства имеется месячная просрочка по коммунальным услугам, субсидия не назначается. Но после погашения просрочки возможно восстановление субсидии.
Рева сообщил, что после внесения изменений, и те, кто, имея выплаченные на руки деньги, допускал просрочки по оплате ЖКУ, будут получать субсидию в безналичной форме на протяжении следующего года. Но если по истечению этого периода сроки выплат будут выдерживаться, то возможен переход снова на денежную форму.
Министр также отметил, что если просрочки будут связаны с доначислением по газу в связи с решением суда, то это не будет учитываться при назначении субсидии. Министр считает, что такая система позволит установить более эффективные отношения с субсидиантами.
По плану, с 1 мая 2019 года монетизация коснется тех, кто получает субсидию или льготу уже много лет, в том числе пользуется помощью в летний период. А с 1 октября 2019 года заработает полномасштабная монетизация, когда каждый, кто является получателем жилищной субсидии, будет получать по результатам отопительного сезона наличными все, что было сэкономлено.
Источник: http://kr24.com.ua
Теги: Донбасс, долг, субсидия, коммунальные услуги
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