Как заработать на монетизации субсидий: появились подробности

28.03.2019 07:45

В среднем на счетах субсидиантов (разница между выделенной и потраченной субсидиями), по опыту прошлых лет, оставалось около 1,2-1,5 тыс. на семью. При этом одна семья могла сэкономить 5 тыс. грн, а другая – 20 грн. После монетизации эти деньги можно оставить себе.

Для примера семья из трех человек с доходом в 10 тыс. грн за отопительный сезон может заработать на монетизации 4,2 тыс. грн, пишет Обозреватель.

Так, строго по нормативам платежка за коммуналку (без вывоза мусора и содержание дома) должна составлять около 2,4 тыс. грн. При этом больше тысячи гривен покроет субсидия, а обязательный платеж составит 1,4 тыс. грн. Если такая семья живет в утепленном доме, экономит воду и электроэнергию, то потребление, как подсчитали в Госагентстве энергоэффективности, может быть примерно на 30% меньше.

В результате вместо 2,4 тыс. семья будет тратить всего 1,7 тыс. Ежемесячная экономия на субсидии будет достигать более 700 грн, а за отопительный сезон соберется 4,2 тыс. грн.То есть если эффективно использовать коммунальные услуги, за сезон можно заработать ощутимую сумму. Причем чем больше экономия, тем больше денег можно получить.

Источник: https://from-ua.com