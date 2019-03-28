Какое наказание ждет украинцев за просрочку «коммуналки»: подробности

28.03.2019 09:00

Министр рассказал, почему могут отменить субсидию наличными

Министр социальной политики Украины Андрей Рева 26 марта рассказал, какие изменения в законы планируют предпринять относительно должников по оплате жилищно-коммунальных услуг, получающих монетизированную субсидию.

По словам министра, если получатель монетизированной субсидии допустил просрочку в оплате, то в следующем году ее назначат безналичной.

Однако, если получатель исправится и начнет вновь оплачивать услуги вовремя, субсидию могут опять назначить в наличной форме.

В соответствии с законом, на сегодня, если получатель субсидии допустил просрочку в оплате на 340 грн более одного месяца, субсидию не назначат в следующем периоде до полного погашения оплаты.

Монетизированные субсидии начали выплачивать с 4 марта, через Ощадбанк — с 12 марта. В марте их получили 3,4 млн домохозяйств, общая сумма выплат составила 5,7 млрд грн.

Напомним, субсидии на оплату коммунальных услуг в марте на общую сумму 5,7 миллиарда гривень получат 3,3 миллиона домохозяйств

Пенсионерам в марте выплатили почти 4 миллиарда «живых» субсидий. Об этом во время брифинга заявил министров социальной политики Андрей Рева.

«Выплаты проводились как через Пенсионный фонд, так и через отделения «Ощадбанка» — тем, кто не является пенсионером», — сказал он.

По словам Ревы, Пенсионный фонд уже завершил выплаты монетизированных субсидий на сумму около 4 миллиардов гривен.

«Ощадбанк» выполнил выплаты примерно на 75%.

С 1 марта 2019 года правительство Украины ввело автоматическую индексацию пенсий, по результатам которой пенсия выросла для 8,972 миллиона украинских пенсионеров из 10,2 миллиона пенсионеров. С нового года правительство увеличило размер пенсий военным пенсионерам.

Источник: https://politeka.net