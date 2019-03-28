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Какое наказание ждет украинцев за просрочку «коммуналки»: подробности
Министр рассказал, почему могут отменить субсидию наличными
Министр социальной политики Украины Андрей Рева 26 марта рассказал, какие изменения в законы планируют предпринять относительно должников по оплате жилищно-коммунальных услуг, получающих монетизированную субсидию.
По словам министра, если получатель монетизированной субсидии допустил просрочку в оплате, то в следующем году ее назначат безналичной.
Однако, если получатель исправится и начнет вновь оплачивать услуги вовремя, субсидию могут опять назначить в наличной форме.
В соответствии с законом, на сегодня, если получатель субсидии допустил просрочку в оплате на 340 грн более одного месяца, субсидию не назначат в следующем периоде до полного погашения оплаты.
Монетизированные субсидии начали выплачивать с 4 марта, через Ощадбанк — с 12 марта. В марте их получили 3,4 млн домохозяйств, общая сумма выплат составила 5,7 млрд грн.
Напомним, субсидии на оплату коммунальных услуг в марте на общую сумму 5,7 миллиарда гривень получат 3,3 миллиона домохозяйств
Пенсионерам в марте выплатили почти 4 миллиарда «живых» субсидий. Об этом во время брифинга заявил министров социальной политики Андрей Рева.
«Выплаты проводились как через Пенсионный фонд, так и через отделения «Ощадбанка» — тем, кто не является пенсионером», — сказал он.
По словам Ревы, Пенсионный фонд уже завершил выплаты монетизированных субсидий на сумму около 4 миллиардов гривен.
«Ощадбанк» выполнил выплаты примерно на 75%.
С 1 марта 2019 года правительство Украины ввело автоматическую индексацию пенсий, по результатам которой пенсия выросла для 8,972 миллиона украинских пенсионеров из 10,2 миллиона пенсионеров. С нового года правительство увеличило размер пенсий военным пенсионерам.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, долг, субсидия, коммунальные услуги, наказание
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