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«Контрактные отношения»: Коломойский объяснил, что его связывает с Зеленским

28.03.2019 21:20
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«Контрактные отношения»: Коломойский объяснил, что его связывает с Зеленским

Известного украинского олигарха Игоря Коломойского и комика, шоумена и кандидата в президенты Владимира Зеленского связывают исключительно контрактные отношения. Об этом заявил Коломойский во время интервью с ВВС.

Так, олигарх отметил:

«У нас с Зеленским есть контрактные отношения — между телеканалом, где я являюсь акционером, и его продакшн студией. Эти отношения начались в 2012 году, когда Янукович был в самом расцвете. Эти отношения положительно повлияли на программы, рейтинги „1+1“. Телегруппа очень заинтересована в контракте с „Квартал 95“ Зеленского. Это и есть все наше влияние и все наши отношения».

При этом, комментируя тот факт, что Зеленский в ходе президентской кампании не участвовал в публичных дискуссиях с другими кандидатами, Коломойский считает, что тот является «умным, толковым и талантливым»:

«Тот опыт общения с ним, и тот опыт, который я наблюдал в общении Зеленского с телеканалом, моим контрагентом, позволяет мне говорить, что у него есть все положительные качества».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Владимир Зеленский, Коломойский
 
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