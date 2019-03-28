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Пальчевский придумал, как без оружия выгнать Путина из Крыма
Украинский телеведущий и общественный деятель Андрей Пальчевский поделился мыслями об одной из самых наболевших проблем нашего общества - аннексии Крыма и оценил вероятность возвращение полуострова в состав Украины.
Об этом Пальчевский рассказал в эфире одного из украинских телеканалов.
В начале разговора телеведущий традиционно коснулся болезненной для украинцев теме - засилье олигархата, который десятилетиями тормозит развитие "економики для народа".
"Украинцы - слишком терпеливый народ. Но мне кажется, что именно сейчас, в 2019 году, желание изменить олигархическую систему победит", - считает Пальчевский.
"Политика требует остроумных и смелых людей. Поэтому "Зеленый" на своем месте", - сказал Пальчевский, намекая, очевидно, на слугу народа.
"Чего только не наговорил и не наобещал Порошенко украинцам за 5 лет "по-новому" - возвращение Крыма и завершение войны на Донбассе, европейские зарплаты и закрытие Roshen. Люди, которые сейчас находятся при власти - это одна большая дружная семья воров Украины", - подчеркнул телеведущий.
На вопрос, как он оценивает предложение действующего главы государства по созданию Автономной республики крымских татар, Пальчевский не поскупился на яркие эпитеты:
"Как вы себе это представляете? А остальное - куда? Мне кажется, Порошенко в этот момент был просто пьян. На территории Крыма проживают много нацменьшинств, и я уверен, что им вряд ли бы понравилась подобная инициатива", - считает Пальчевский.
"Я считаю, что единственный реальный способ вернуть Крым - это создать в Украине качество жизни такого уровня, чтобы крымчане сами не только захотели, но и стремились к возвращению. Полуостров возможно вернуть только в составе сильной и процветающей Украины", - резюмировал телеведущий.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Путин, Крым, оружие
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